La humanidad sin Dios

Pablo Clase hijo

El célebre humorista español Enrique Jardiel Poncela, autor de teatro y novelas, expuso, en el prólogo de “La tourneé de Dios”, una certera reflexión de la necesidad humana de Dios, que parece la predicación de un sacerdote o pastor cristiano.

Esta apología del Altísimo, nada humorística, dice textualmente: “El hombre es una pobre criatura inerme y, sin embargo, cada vez es más soberbio y está más orgulloso de sí y prescinde más de todo apoyo (en particular el de Dios) y se siente más autónomo (...) Pero cuando todo se hunde alrededor de uno, cuando se advierte la soledad en que se vive, cuando se percibe la inmensa inanidad de la existencia, entonces ¿a quién se van a volver los ojos? ¿A Carlos Marx? ¿Al presidente del Sindicato de la Madera? ¿Al doctor Marañón? ¿Al obispo de Canterbury? ¿Al director de Izvestia? (...).

Si el creyente es un farsante, el ateo lo es muchísimo más. El creyente es capaz de decir ‘yo creo’ dirigiéndose solo a su propia conciencia. Pero cuando el ateo dice ‘yo no creo’ se dirige siempre a un público. La humanidad le ha vuelto la espalda a Dios y, desde entonces, anda más desquiciada que nunca... Uno no acusa a la humanidad de haber dejado de darse golpes de pecho, ni de haber olvidado el agua bendita o el ir a misa o el rezar ante un Cristo... De lo que uno acusa a la humanidad es de haber abjurado de todas sus cualidades espirituales”. El fino humorista le da la razón al rey David, quien dice en el Salmo 42: “Como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo”.