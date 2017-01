Carta al doctor José Silié Ruiz

Yvelisse Prats Ramírez De Pérez

El domingo pasado llevó temprano en la mañana, la alegría y el orgullo de tu artículo, publicado en el periódico Hoy, con el título: “Hostos, Bosch, José Silié y Doña Yvelisse”.

De entrada, un honor acompañar a don Juan y a tu padre, don José, en ese encabezado. De ambos recibí enseñanzas morales que perduran, no solo en mi recuerdo, sino en lo que digo y hago, en mi vida pública y privada.

Te agradezco, intensamente, querido sobrino afectivo, congregarnos alrededor del Sr. Hostos, pocos días antes del 11 de enero, aniversario de su nacimiento. La memoria histórica se va perdiendo en nuestro país, y tu artículo llama a evocar la obra, y la vida, de quien fue el gran reformador de la educación en varios países de América, incluyendo el nuestro, y además, sobre todo, paladín de la soberanía de nuestros pueblos, profeta empeñoso de la Moral Social, propulsor de la razón científica y del progreso.

Fui alumna de las maestras que a su vez fueron alumnas de las discípulas del Maestro y estudié como asignaturas en mi bachillerato, mi promoción fue la última que tuvo ese privilegio, su Moral Social y su Sociología, en sus propios textos, y me convertí en hostosiana.

Con dificultad, crecí en una tiranía y luego me ha tocado ser nota discordante en este tiempo neoliberal sin valores, he intentado, lo hago todavía, merecer esa filiación, a sus ideas.

Tuve la enorme suerte de poder demostrar con un hecho contundente, mi amor y respeto hacia Hostos, siendo titular de Educación. En 1985, asumí la sugerencia hecha por Máximo Avilés Blonda y Enrique Patín Veloz, y presenté al presidente Salvador Jorge Blanco la solicitud del traslado de los restos del maestro al Panteón Nacional.

Olvidados, en el descuido que arropaba poco a poco la Ciudad Colonial, los restos del Maestro yacían en el patio de la Capilla de la Tercera Orden Dominica. Su nombre se mencionaba poco, por sus ideales libertarios, Hostos fue perseguido por dos tiranías de nuestra historia: por Lilís estando vivo, y ya muerto por Trujillo.

Me atreví. Tú me conoces José, no en vano tu familia y la mía han construido una amistad que integra ya tres generaciones en el afecto. Con decisión, tome la iniciativa y con valor, y devoción hostosiana haciendo caso omiso de las protestas retardatarias, el Presidente Jorge Blanco expidió el decreto 3070-85 ordenando el traslado pedido y empezaron los preparativos del solemne traslado, que se efectuó el 30 de junio de 1985.

Mario Emilio sabe, alguna vez debe decírtelo que no soy, como él, coleccionadora de recuerdos. Vivo en el presente, miro hacia el futuro. Pero esa mañana luminosa, la guardo vívidamente en mi memoria y conservo celosamente los documentos que fueron pavimentando la ejecución de mi osada pretensión.

En mi archivo guardo el original del decreto presidencial, las directrices que emitió el Dr. Jorge Blanco a funcionarios civiles y militares para la participación en el acto; el plano de la ruta que recorrería la caravana, mi discurso, el del Dr. Jorge Blanco y las fotografías de la exhumación de los restos; hay una, en la que estoy con el cráneo del Maestro en mis manos, parezco pasmada, como si sostuviera en ellas el Santo Grial.

Estos papeles que son para mí un tesoro deberán ser parte de la historia dominicana. Una parte buena, porque desafían el olvido, la “mala leche” de las versiones falsas y se constituyen en una merecida reparación.

Quiero compartirlos contigo, José. Contigo, médico de mis dolamas, hermano afectivo de mi hijo Frank, amigo entrañable de Mario y mío. Y hostosiano como cultor de la ciencia y de la ética. La mejor forma de demostrarte gratitud por tu artículo, es nombrarte guardián del testimonio que reivindica la cosecha que según don Juan, no pudo recoger El Sembrador.

Que Hostos esté en el Panteón Nacional, fue un fruto. Otros madurarán, tú y yo seguimos abonando el terreno. Gracias, amigo.