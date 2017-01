Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Cuando uno mira el pasado, mira la historia, mira las residencias de hoy, entendemos por qué en esos grandes países que ya tienen muchos siglos de historias, se habla de casas fantasmas, son casasmansiones que quedaron vacías.

Otros tiempos pasados estaban llenas de fiestas, llenas de ruido, de música, estaban llenas y pobladas de personas que las visitaban. Y hoy son casas fantasmas, mansiones fantasmas vacías.

¿Por qué? Porque esas casas fantasmas no se preocuparon de las casas vecinas, no se preocuparon de hacer otras casas y la gente las miraba con envidia tal vez, no las amaban, no las querían, porque una casa que no se preocupa de hacer otras casas, unas casas que no tienen una cuota social, terminarán siendo eso, casas fantasmas, casas vacías, porque no serán casas amadas, casas queridas.

En cambio, obsérvese, todas esas casas pobladas de personas que compartieron con los demás, que fueron abiertas, que recibían las personas, que compartían con las personas, no son casas fantasmas, son casas amadas, queridas, visitadas, porque compartían.

Si tú quieres que tu casa no termine siendo una casa fantasma, llénala de amor, y llenarla de amor significa llenarla de personas que sean capaces de visitarla; llénala de casas vecinas que te acompañen y que tu casa no se quede vacía más tarde o más temprano.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.