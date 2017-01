Comisión y plantas

Orlando Gil

ROBARSE EL HOME.- El Gobierno tal vez no tome por asalto el cielo, pero sí robarse el home con la comisión que estudiará el otorgamiento de la discutida planta de Punta Catalina a la controvertida Odebrechet. Quizás no lo logre, pero lo intenta, en una jugada en la que tiene todas las de ganar y ninguna de perder, políticamente hablando. Lo que no estaba bien era que permaneciera impasible o creyera que la investigación de la Procuraduría sería suficiente. Es más, la comisión deberá empezar donde se supone terminará el ministerio público, puesto que la indagatoria oficial rastreará en territorio dominicano lo que otras autoridades hacen en sus respectivos países, a partir del resultado obtenido por la fiscalía de la ciudad de Nueva York. Punta Catalina no fue incluida en las averiguaciones norteamericanas, aun cuando estas llegaron hasta el 2014 y la planta fue contratada en el 2013. El Gobierno quiere, busca y necesita que sean particulares que den la cara, y por vía de consecuencia beneficiarse de la rectitud de su trabajo y de su buena fama en la sociedad dominicana. La comisión sería la mano que mece la cuna, y se sabe que Punta Catalina es la niña bonita de la actual administración...

LO QUE FALTA VER.- Las expectativas no están claras respecto a la comisión, y habrá que ver sus primeros pasos, el protocolo que aplique, la metodología que use y la convivencia entre sus miembros, ya que es gente diversa y no son fieles de una misma iglesia. Incluso habría que saber si aceptan la encomienda, pues no todos son independientes, o se gobiernan, y entre los nominados hay gente que debe consultar o sacar permiso, ya que pertenecen a grupo y son subordinados. A menos que sean las entidades y no sus representantes los considerados, en cuyo caso se requeriría de una reunión previa en que se evalúen los pro y los contra. Al propio coordinador Agripino Núñez le marcan el paso por sus vinculaciones con una de las empresas coaligadas, o las inevitables colindancias. En el Cibao el que no es hermano, es primo, o sobrino, y Santiago, cuando hay intereses de por medio, una gran familia. De manera que hay situaciones a aclarar...

LA PUERTA DE ALCALÁ.- Aunque la nominación de Agripino Núñez cae del cielo, puesto que no debe olvidarse que coordina los pactos (eléctrico, fiscal...) y sirve de mediador entre los partidos cuando estos necesitan hacer consenso sobre organismos o legislación. La planta de Punta Catalina es el negocio del siglo, y Núñez tiene ascendiente o influencia sobre el alto empresariado, y la planta de Punta Catalina también es un arma arrojadiza en manos de la oposición política o de la sociedad civil, y Núñez se desenvuelve en ambos escenarios con la prestancia del mejor actor. La selección, por tanto, fue adecuada como punto de arranque, que el trabajo y el resultado serán labor de todos, y no existe posibilidad de subordinación. Además de la observación pública, que se supone será tesonera, pues la comisión viene a ser la alternativa viable al movimiento de calle, que pugna, que intenta, que tiene fecha. Si logra acreditación, si la tarea apunta feliz, el ambiente podría ir cediendo, pues en países como este la indignación se da de momento y la ira se disuelve sola...

UNA ESTRATEGIA SOLA.- Contrario a otras ocasiones, la estrategia oficial se estaría dando sola, a impulso de fuerzas que no son propias, pero que se corresponden con la circunstancia. El Gobierno acaba de zafarse de una situación de peligro con los asaltos de la banda de Percival, que fue vista como un desafío a un Estado falto de autoridad y carente de respuesta. La inseguridad ciudadana se mantiene en los niveles de antes, solo que no es lo mismo arrancar cadenas o carteras desde un motor en marcha que atentar contra negocios establecidos o capitales de raigambre. Ahora tiene ante sí el acoso de fuerzas innominadas que se rebelan por razones morales, pero que podrían constituirse en armas políticas de efecto desconocido, pues esta administración siempre se le adelanta a la calle, o la calle no tiene potencia suficiente para alterar el establecimiento. No era posible que el Gobierno se mantuviera indiferente al fenómeno Odebrecht o que le diera par de cinco los cuestionamientos a la planta de Punta Catalina. Era necesario que volteara esa carta sobre la mesa e hiciera jugada...