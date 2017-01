Freddy Ortiz

devariados@yahoo.com

Aunque el tema luce gastado de tanto manoseo, tengo preguntas e inquietudes. Creo que la Policía no atrapó a Percival en los meses transcurridos entre asalto y asalto, porque el Presidente, enemigo de los ‘ruidos’, habría ordenado al jefe de la Policía evitar en lo posible los “intercambios de disparos” durante su gestión. Cuando se dio cuenta de que se le estaba cayendo el rancho encima, dio la orden de “vivo o muerto”. Sentencia.

¿Por qué la Policía, para darle consistencia a su versión de que el finado disparó 56 balas con su fusil, no llevó in situ a un técnico del Inacif que hiciera las pruebas de parafina (o cuales sean hoy), de manera que pudiera certificar que sí disparó?

Una que no asimilo es por qué los asaltantes no usaron máscaras en Plaza Lama. He oído toda clase de conjeturas, pero ninguna me satisface.

Otro detalle del que estoy convencido: si el ex teniente Percival Matos hubiese tenido experiencia de combate, que no la tenía porque nunca fue entrenado, viendo la torpeza con que se manejó el grupo de policías que entró al motel de Bonao, probablemente hoy hubiese no menos de tres muertos uniformados.

Por otro lado, sigo preguntándome: ¿cómo rayos llegó a manos del muerto ese radio de comunicación de la Policía con el que escuchaba una frecuencia que es encriptada? Eso se ha olvidado.

Histórico: un exteniente renegado obligó a reunir la estructura de seguridad del país, cosa que no vimos ni cuando Caamaño llegó por Playa Caracoles.

El padre del acribillado debió hacer mutis, porque eso de querer revestir a su hijo con los méritos de un Manolo Caamaño le ha hecho quedar mal parado. Hay que saber cuándo callar, mucho más después de conocerse las grabaciones telefónicas.

Capítulo al archivo, salvo que Brayan haga revelaciones. Tres muertos (incluyendo los guardianes que debemos cargar a la justicia, por dejar suelto a Percival cuando lo del avión). Dediquémonos a expedientes irresolutos, como los Tucano y Odebrecht. ¿Se dará la misma importancia a estos tizones ardientes?