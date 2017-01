Medio ambiente y corrupción

Ricky Noboa

La creciente población de la tierra necesita más alimento y combustible; sin embargo, muchos métodos agrícolas e industriales dañan el medio ambiente con la tala de árboles y la contaminación de la atmósfera causada por los automóviles. Como resultado, la capa de ozono que protege la tierra se va debilitando y el clima se calienta. Cada vez más territorios se convierten en desiertos, con lo que aumenta el riesgo de hambre en los países pobres. En la Cumbre de 1992, los líderes mundiales acordaron tomar medidas para combatir estas amenazas, entre ellas la prohibición de productos químicos nocivos. Me pregunto, ¿hasta dónde agrede al medio ambiente la corrupción imperante que depreda los recursos naturales? Indudablemente que el ser humano ha hecho muy poco en la preservación de su hábitat como forma de garantizar la pureza de un medio ambiente cada vez más contaminado. Sigo preguntándome que detrás de este compromiso, o más bien el deber de preservar la vida, se esconde la complicidad de un sistema social que fomenta la corrupción al no aplicar o administrar justicia efectivamente para combatir la impunidad a costa del oscuro enriquecimiento. Todos los países del mundo, con algunas excepciones, atacan esa corrupción responsable de la poca salubridad, educación y alimentación de los pueblos, que afecta a la mayoría de los individuos en sus derechos básicos de desarrollo, y así lograr el crecimiento personal y familiar. El lastre que carga la sociedad en los déficit fiscales provocados por la corrupción, es la causa principal de que los individuos actúen de espaldas al medio ambiente por no encontrar garantías de sus derechos humanos, golpeados por un sistema que no castiga la corrupción y promueve el dolo desestabilizador de las inversiones de recursos en favor de la mejoría de la calidad del medio ambiente, y por ende, del derecho a la vida. En definitiva, no podemos hablar de preservar el medio ambiente sin detener el contaminante de la corrupción. Los recursos naturales que se nos quitan a través de ella, son los recursos que debemos emplear en la descontaminación para la preservación del ambiente. La voluntad política de luchar contra la corrupción repercutiría en el derecho a la alimentación y en la transparencia del uso de las reservas del patrimonio de nuestras naciones.