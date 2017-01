El despacho de Danilo

GERMÁN MARTÍNEZ

Joaquín Balaguer en una ocasión afirmó que la corrupción se detenía en la puerta de su despacho; fue su forma de admitir que en su gobierno había corrupción.

La corrupción comenzó en este lado del mundo con la llegada de los colonizadores, y ha estado presente en mayor o menor grado en todos los gobiernos y en todos los estamentos sociales de muy variadas formas.

Los que conocemos a Danilo Medina sabemos que no es capaz de darle calor a la corrupción, ni de albergar a su lado a quienes son o han sido corruptos.

La vida de Danilo Medina ha sido transparente, su accionar en la política está claro y documentado. Su vocación de servicio y entrega al trabajo por el país lo llevó a ganar las elecciones con la más alta votación alcanzada por candidato alguno. El país y hasta sus más enconados adversarios lo saben y reconocen como un hombre serio.

En política y en países como el nuestro es mucho lo que se hace y mucho lo que se esconde, incluso, del hombre mejor informado de la nación que lo es el Presidente de la República.

Un fiscal especial, o una comisión especial, para el caso, es igual que actúe y rinda un informe. Ojalá y fuera sobre todos los gobiernos democráticos que hemos tenido, comenzando por el Consejo de Estado; y ojalá y también se creara la comisión de la verdad para crímenes y abusos de poder desde Palma Sola hasta hoy.

Pero la puerta y el despacho todo donde trabaja Danilo Medina está y estará libre de corrupción y de peculado, pero no se le puede seguir cuestionando desde litorales que no tienen calidad moral para hacerlo, es sencillamente un abuso del que no nos damos cuenta; estamos haciendo un uso irrespetuoso y malsano contra la honra y la figura del Presidente de todos los dominicanos. Dejemos eso, por Dios. Me atrevo a pedirlo en nombre de un amigo, de un Presidente del que no he recibido más que una cancelación y miseria para mí y los míos, pero que no se merece semejante acoso ni siquiera en nombre de la política mal entendida de algunos perversos.