Políticos holgazanes

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

LA NATURALEZA.- Los políticos dominicanos son holgazanes y no dedican a su oficio el tiempo que este demanda. Las 24 horas de cada jornada y los siete días de todas las semanas, y así meses, y así años. Si se hiciera un repaso rápido se tendría que una buena parte salió del país a disfrutar vacaciones de Navidad y Año Nuevo, y la otra se escondió en zonas remotas donde el frío lleva a sentirse fuera del territorio nacional. Con razón hay atraso en asuntos de leyes, de partido, de gobierno. Pero igual no saben llevar a cabo tareas simultáneas, o establecer un verdadero orden de prioridades. Alguien habló de Ley de Partidos, y ya hay gente enferma a la que habrá que internar, o prepararse para los relajos de ocasión. No se quiere Ley de Partidos, sino integración del Tribunal Superior Electoral, como si una cosa evitara la otra, o correspondieran a la misma instancia. La verdad que no. La Ley de Partidos sería atribución del Congreso Nacional, y los jueces del TSE del Consejo Nacional de la Magistratura. Las cámaras son convocadas por sus presidentes y el CNM por el presidente de la República. Nada impide que puedan trabajar, cada cual en su materia, sin alterarse ni afectarse en su desempeño...

PÁJARO SIN ALAS.- Las declaraciones del secretario general del PRM, haciendo distinción de prioridades, corta las alas al pájaro antes de que vuele. Se pensaba que la convocatoria para conocer la Ley de Partidos era inminente. Que con el guiño del presidente de la Junta Central Electoral, Agripino Núñez Collado se pondría en movimiento. Ahora no se sabe. Dice el refrán que al buen entendedor pocas palabras bastan, y monseñor Núñez Collado, si entiende una ciencia tan arcana como la teología, con más razón los refunfuños de un político sin perspectiva. El caos de nuevo. Desde fuera se tiene la impresión de que en el PRM cada dirigente habla por su boca y que lo diga uno no liga u obliga a los demás. Hipólito Mejía fue a la Junta Central Electoral y habló de la importancia de impulsar la Ley de Partidos, pero la diligencia fue a título personal. Ningún organismo del partido Moderno se reunió para decidir sobre ese particular. Y lo de Jesús Vásquez fue como salirle al paso, un poco desautorizarlo...

CADA CUAL, CADA LADO.- De seguro que arreglarán esa carga en el camino, pero la falta de institucionalidad se ve a leguas. Luis Abinader se comprometió a participar en una marcha contra la impunidad, y al parecer igualmente a título personal, pues el PRM no tiene posición al respecto. El propio Abinader incluso aclaró en Twitter que lo haría como ciudadano y no como político, como una forma de cuidarse de los chismes que ya empiezan a aflorar sobre la organización o uso de la movilización. Abinader en marcha, Mejía en Ley de Partidos y Vásquez en TSE. Y de los organismos no se diga. La primera acción del año fue quitar a un Pastor, que se supone evangélico, para poner en su lugar a un hombre de la Iglesia. Orlando Jorge Mera sustituye a José Marte Piantini como delegado político ante la Junta Central Electoral. Sin dudas reparto, pero no solo de encomiendas, sino de poder. Aunque intriga saber si Jorge Mera seguirá siendo presidente en funciones, pues la información no aclara el punto. Aunque tampoco dio cuenta de que se nombrara a nadie. Un delegado político que al mismo tiempo es presidente en funciones hace difícil cualquier subordinación...

PULSO DE OPINION.- Ahora vendrá el trance conocido de queja, de denuncia y de pulso ante la opinión pública. Lo de siempre. Se dirá que no se conforma el nuevo Tribunal Superior Electoral porque el presidente de la República no quiere, y siempre será mejor decir el presidente de la República que el PLD, o el comité Político. O que los señalados son fieles seguidores del partido oficial, e incluso se darán nombres. O se asegurará que todos serán ratificados. El perfil - de seguro -- será el mismo de la Junta Central Electoral, aunque no se sabe si esta vez propondrán candidatos, de manera abierta, o se confiarán a las confidencias o filtraciones de la sociedad civil. El juego sería el mismo, la historia se repetiría, y como la vez anterior, sería farsa, nunca tragedia. Siempre será inadecuado aprender lecciones fuera de los textos, pero lo importante será asimilar enseñanzas. Por ejemplo, no conviene quedarse fuera del TSE, no tener a nadie que proteste adentro, o conozca por anticipado las decisiones, con tantas situaciones pendientes, trascendentes o inminentes...