Publicidad para los chiquitos

Heddel Cordero

En vista de que muchos llamados a concurso de instituciones públicas poseen cláusulas que limitan la participación de agencias publicitarias pequeñas y medianas, el decreto 443 que reglamenta las compras y contrataciones, en su artículo 5 referente a las micro, pequeñas y medianas empresas, establece normas de protección que nadie respeta y que resulta oportuno recordar : “la entidad contratante, al momento de hacer su formulación presupuestaria, deberá reservar el 20% que otorga la ley No. 488-08 sobre el desarrollo y competitividad de las mipymes, en las partidas designadas para las compras y contrataciones de la institución, a fi n de que los procedimientos de selección se destinen exclusivamente a las mipymes. Los procesos que se seleccionen para el efecto, serán aquellos en que se identifi que la posibilidad de que los bienes y servicios puedan ser ofertados por mipymes”.

PARRAFO : además de la reserva del 20%, se establece la posibilidad de presentar ofertas parciales en el 80% restante, para ampliar sus oportunidades de participación y competencia.

En el fondo de esta ley hay un espíritu que procura apoyar a las pequeñas empresas, peroesa ley nadie la toma en cuenta en las instancias ofi ciales, ni existe un organismo que vele por su cabal cumplimiento.

El Ministerio de Educación, por ejemplo, sortea la construcción de escuelas y aulas entre ingenieros , creando así condiciones para que los pequeños constructores tengan la posibilidad de desarrollarse y capitalizarse. Un método que todo el mundo ha aplaudido porque no discrimina y crea condiciones para que todos los profesionales del ramo tengan oportunidades igualitarias. Sin embargo, no ocurre así con el 20% del presupuesto que destina para su publicidad, el cual, según la ley citada, la No. 488-08, debería destinarlo para apoyar también a las agencias pequeñas y medianas.

Son muchas las instituciones públicas que obvian la aplicación de este mandato legal que procura proteger a las mipymes. Da la impresión de que nadie programa este porcentaje de su presupuesto para auxiliar a los pequeños negocios y que se trata de una ley que solo existe en el papel y que no tiene ningún valor institucional. Esta queja, que de seguro es la de muchos publicitarios locales que presiden pequeñas agencias, la hacemos interesados en que se aplique y pueda convertirse en salvaguarda de pequeñas agencias de publicidad que verían en esta ley su esperanza de crecer o de sostenerse.