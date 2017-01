Administrar justicia

Mons. Ramón Benito De La Rosa y Carpio

Tomo este tema del libro bíblico del Deuteronomio, del capítulo 1, versículo 16 y 17; ese texto está dirigido inmediatamente a los jueces, “Administren justicia, no discrimen, no tengan afección de personas”, les dice este libro a los jueces, pero no solamente es el libro del Deuteronomio, es el libro de la vida que les dice también, “Administren justicia, no tengan afección por una persona si es pobre o es rica, si es hombre o mujer, sean para todos iguales”, pero no solamente se dirige a los jueces, también a la vida humana diaria.

Administren justicia, no tengan afección de personas, sean con todos iguales; administra justicia en tu familia, no favorezca más a un hijo porque sea pequeño o sea grande, sé justo, sé equilibrado, equitativo, no favorezca más a uno de los hermanos porque aporta más, administra justicia, sé justo, y el que es justo es la verdad. Este mensaje vale para los jueces, porque nosotros los necesitamos, y ustedes lo saben, cuánto daño se hace cuando no se administra justicia.

Yo vuelvo a repetir, esto vale para los tribunales, pero también para los tribunales de cada día, de cada día en la familia, en las empresas, en la vida humana, “administren justicia, no tengan afección de personas”.

Hasta mañana, si Dios,

usted y yo lo queremos.