Mejía y Medina sondeo

Luis Encarnación Pimentel

A sus años de edad y sin roles específicos a desempeñar, ahora es cuando de verdad al expresidente Hipólito Mejía le encaja la definición de que es un político atípico. Si antes no tomaba en cuenta su repentismo o las incontinencias verbales que en un momento le costaron la candidatura, mucho menos ahora, cuando tiene el privilegio de decir o hacer sin consecuencias lo que a cualquier otra figura de la política le haría daño y le cerraría el paso. Su personalidad y manejo no han dado pie a pausa ni a que se le compare con un jarrón chino -que no se encuentra lugar adecuado para ponerlo-, porque conserva su vigencia e importancia. Aun cuando Mejía, que es su propio asesor en esta materia, se encargue de trabajar el tema, el peso específico que le asigna la condición de expresidente de la República le facilita las cosas. Esa personalidad y trabajo de un Hipólito con raíces y afectos que se disputan Baní y Gurabo, puso a cargar pesado al candidato oficial del PRM en el pasado proceso electoral, Luis Abinader. Precisamente, como no se duerme y es celoso con el asunto de la vigencia política, el hombre arrancó bien temprano el 2017 con una activa y amplia agenda -al margen del PRM- que comenzó con el envío de una carta al presidente Danilo Medina sobre el caso de Valle Nuevo y siguió con una visita al ministro de Medio Ambiente y otra a los miembros de la Junta Central Electoral. Sobre la carta al gobernante y lo de la primera visita, que no sería más que una invitación a violar la ley y un nuevo intento por mediatizar las correctas y necesarias acciones oficiales -dilatadas por años- para desalojar y proteger de los depredadores el Parque Nacional, es lamentable y desafortunada la intervención. Contrario a la visita de Mejía a los miembros del órgano electoral, con el doctor Julio César Castaños Guzmán a la cabeza, a los que ofreció su reconocimiento y apoyo moral, muy importante para el nuevo equipo de la Junta, en función del reto y tareas en la actual coyuntura, especialmente en lo relativo a dotar al país de una Ley de Partidos Políticos y reformar la Ley Electoral. El apoyo de Hipólito a esas iniciativas es muy importante, al igual que lo hiciera días antes el presidente del PLD, doctor Leonel Fernández. En esto, la opinión y liderazgo de Medina serían claves.