“El alegre primer ministro de Portugal...”

Tony Raful

En el mes de marzo de 1978, el presidente Joaquín Balaguer, impresionado y sorprendido a la vez, al ver al primer ministro de Portugal, Mario Soares, encabezar una de las marchas convocadas por el liderazgo cimbreante y excitante de José Francisco Peña Gómez, por las calles de los barrios pobres de la ciudad de Santo Domingo, en apoyo al PRD y a la candidatura de don Antonio Guzmán, exclamó en comparecencia pública, su estupor ante esta demostración de intromisión extranjera en los asuntos nacionales, llegando a decir que había visto al “alegre primer ministro de Portugal” sobre el bonete de un automóvil, agitando a las masas populares. La visita de Soares por vez primera a nuestro país estuvo dirigida, en su condición de alta personalidad política de la Internacional Socialista, a quebrar el infranqueable anillo represivo y absolutista del reeleccionismo y de las llamadas “fuerzas incontrolables” que pretendían perpetuarse en el poder. La visita de Soares fue planificada como parte de un movimiento de solidaridad internacional que el doctor Peña Gómez elaboró, para sustentar el desplazamiento del régimen imperante, derrotando el aislamiento de la oposición, la campaña de “comunista” y “el salto al vacío” que se difundían con el objetivo de denostar el cambio en las elecciones que se avecinaban en mayo de 1978.

El genio político de Peña Gómez, escamoteado por la mezquindad histórica, fue el motor de una solidaridad sin precedentes con el “cambio sin violencia” preconizado por el PRD. Antes los efectos epidémicos de la llamada guerra fría”, la presencia enhiesta de la revolución cubana y los procesos de lucha en el continente, así como la radicalización político ideológico como una reacción emotiva ante la impotencia para enfrentar el continuismo y la violencia de Estado, el líder del PRD, elaboró contra viento y marea, la táctica más exitosa de la lucha por la toma del poder, conjugando la lucha de masas con la solidaridad internacional. La reacción del presidente Balaguer y su calificación de Soares, como “alegre primer ministroÖ” estuvo dirigida a presentar a este importante dirigente socialista, como una persona frívola, banal, superficial. Lo que probablemente ignoraba el doctor Balaguer, es que Portugal está considerado como uno de los países más tristes del mundo, y que el término poético, “Saudades”, es intraducible en cualquier idioma, menos en portugués. Dicen que en Portugal nadie te dice que tengas un buen día, que a nadie le importa si tienes un buen día porque lo más probable es que nadie lo tenga, y que, a los más que puede llegar un portugués, es, ante una pregunta, de cómo estás, responder, “mais ou menos”, o sea, más o menos.

Hay una tradicional cultura melancólica en Portugal, reflejada en el lenguaje de la gente. Su más grande Poeta, Fernando Pessoa, con una obra portentosa, y quien usó heterónimos, que no deben confundirse con seudónimos, sino que son personalidades distintas y completas poéticas, era un ser de una tristeza soberbia, inmensurable. Las estatuas de los poetas en las plazas de Lisboa tienen una coloración taciturna. Pero no vayamos a confundirnos, la tristeza de los portugueses no excluye una extraña simbiosis de estar contentos en su descontento, ellos prodigan cierta noción de una belleza oculta, del disfrute de la tristeza. “Saudades” se parece a la nostalgia pero distinto a ella, uno puede sentir saudades por algo que nunca ocurrió ni ocurrirá. A mí me parece maravilloso este concepto por lo inefable que envuelve, se trata de un sentido de ausencia o quebranto que se vive en el alma. Aubrey Bell dice que saudades “es un deseo vago y constante de algo que no sea el momento presente”.

El presidente Balaguer al calificar a Mario Soares, de “alegre primer ministro”, no lo vinculó al proceso cultural de una nación, en la cual se disfruta la tristeza en un nivel de la percepción que transmuta y da origen, a una expresión insólita, “saudades”. No era el primer ministro Soares un alegre primer ministro, sino uno estadista fraterno, solidario con la causa de la democracia, la libertad y el socialismo democrático. El apoyo que nos brindo es ilimitado, junto a otras estrellas de la social democracia mundial. Se jugó su presencia en Santo Domingo junto a nosotros en las calles vociferantes y con el pueblo movilizado. Fundador del Partido Socialista, sufrió cárceles y destierro por sus ideas democráticas, fue primer ministro de su país entre 1976 y 1978, jugó un papel importante en la “Revolución de los Claveles”, gestada en los cuarteles, con apoyo popular, que en 1974 le puso fin a la dictadura insolente de Antonio de Olivera Salazar. Fue presidente de Portugal entre 1986 y 1996. Luchó por la descolonización, por la dignidad. Defendió los valores de la libertad, Vivió y murió por ella. Desde este país, yo quiero rendirle homenaje en nombre de los dominicanos y dominicanas, que dirigidos por el doctor Peña Gómez, abrimos el camino de la democracia, y logramos el milagro de la transición política del autoritarismo y la represión a un sistema, que con sus fallas y errores, ha preservado el don sagrado de la libertad. Y desde aquí, despedirlo, a mi querido amigo, “el alegre primer ministro de Portugal“, como diría el presidente Balaguer.