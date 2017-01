Los cristianos enfrentan el desafío de la gnosis

Manuel Pablo Maza Miquel, S.J.

mmaza@pucmm.edu.do

Hacia el siglo II de nuestra era, surge una corriente intelectual con una fuerte dimensión religiosa: el gnosticismo. Toma su nombre de la palabra griega “gnosis” que significa conocimiento. Los cristianos creemos que somos justificados y salvos por la gracia de Dios, su oferta gratuita de salvación en la que Él mismo nos sale al encuentro. A esta oferta revelada respondemos con la fe (ver Romanos 3,23; 5,1). En cambio, los gnósticos sostenían que la comunión con Dios, y en último término, la salvación, dependían de un conocimiento especial que sólo ellos poseían. No es casualidad que los evangelistas sinópticos insistan en este dicho de Jesús: “Lo que yo les digo en la oscuridad, repítanlo ustedes a la luz, y lo que les digo en privado, proclámenlo desde los tejados” (Mateo 10, 27).

Los gnósticos se ufanaban de ser los dueños exclusivos de una enseñanza confiada por los apóstoles sólo a sus discípulos preferidos. Para apoyar su doctrina, los gnósticos transmitieron evangelios pseudónimos, es decir, evangelios atribuidos a un personaje célebre, aunque éste no fuera su autor. De esta manera apoyaban su discutible doctrina gnóstica con el prestigio de un determinado escritor reconocido, sea por su cercanía a Jesús, sea por la solidez de su enseñanza. Piense en el Evangelio de Tomás, Judas o Pedro.

Aunque en el siglo IV antes de Cristo, la raíz griega “gnÙsis”, se referiría a un conocimiento especulativo, “poco a poco, tal concepto se fue cargando de un matiz experimental, relacionado, de una parte, con la religiosidad y la salvación y, por otra, con el sentido minoritario, elitista, esotérico e incluso hermético”.

Los Padres de la Iglesia, autores cristianos desde el siglo I hasta el VIII, señalaron con el nombre de gnósticos a los cristianos disidentes de la gran Iglesia por el contenido de sus doctrinas acerca de la salvación. Posteriormente a los hallazgos de Nag Hammadi, Egipto, en diciembre de 1945, se usaba el término gnóstico para designar a grupos que “se autodenominaban <<elegidos>> por Dios, gracias a un conocimiento -<<teórico práctico>>, sólo dado a unos pocos como garantía de salvación auténtica. Tal <<conocimiento>> les situaba por encima del bien y del mal, al transformarles en elegidos y predestinados.” (Ver, Manuel Alcalá, S.J., Los Evangelios de Tomás, el Mellizo y María Magdalena, 1999, 41-42 y William Morrice, en Dichos desconocidos de Jesús. Palabras atribuidas a Jesús fuera de los cuatro Evangelios, 2002, 17).

Manuel Alcará señaló estos rasgos comunes en los gnósticos: primero, eran sincréticos, es decir, mezclaban elementos de diversa procedencia sin una verdadera síntesis. Juntaban maniqueísmo con platonismo, añadían rasgos judíos de la literatura canónica y no canónica y hasta todo lo sazonaban con elementos de los evangelios. Segundo, estos movimientos no se orientaban hacia la posesión de la verdad teórica, como lo había hecho la filosofía griega, sino que pretendían alcanzar una sabiduría <<liberadora>>. Les interesaba un conocimiento que les obtuviera la salvación. Tercero, las enseñanzas gnósticas eran doctrinas elitistas, no asequibles a todos, sino sólo a grupos de iniciados, capaces de asimilarlas. “Tales grupos eran a veces comunidades, de mayor o menor estabilidad, que se consideraban elegidas y distintas de la gran Iglesia”.

Cuarto, finalmente, sus escritos poseían un carácter simbólico que hacía muy difícil “y hasta prácticamente imposible, averiguar qué querían decir con sus afirmaciones y doctrinas”. Esta ambigüedad era promovida con la intención de mantener el carácter secreto de su doctrina.

Los gnósticos rechazaban la jerarquía institucional y la disciplina eclesiástica. Para ellos, la verdadera Iglesia existía en las comunidades pequeñas de iniciados e iniciadas. Aspiraban a la unión eterna con Dios. “La presencia femenina fue notable en los movimientos gnósticos. Su prototipo, fue María Magdalena, para ellos, una figura gnóstica por excelencia”. Algo entendió Dan Brown en su Código Da Vinci tan leído.

El autor es Profesor Asociado de la PUCMM