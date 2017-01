Tiempo para el alma

Josefina Navarro

“Herodes, viendo a Jesús, se alegró mucho, porque hacía tiempo que deseaba verle; porque había oído muchas cosas acerca de él, y esperaba verle hacer alguna señal”. Lc. 23. 8.

Dios no es un mago. Los milagros de Jesús no fueron actos de magia ni respondían a un montaje de circo o de mentalismo. Cuando una persona cristiana es usada por el Señor para sanaciones tampoco recurre a trucos insólitos. Esto no quiere decir que no falten esos ciertos “panes sin levadura” o esas y esos “falsos profetas” andando por ahí con espectáculos de mal gusto, engañando a los incautos y ofendiendo la inteligencia de los conocedores de la verdadera experiencia en Cristo. Herodes tenía curiosidad por conocer a Jesús para ver por sí mismo los milagros (señales) de los que tanto escuchó hablar.

Él no podía comprender la verdadera esencia de Jesús, de su condición de Hijo de Dios y su propia autenticidad divina. Cuidado si nosotros también en algún momento andamos buscando algún acto mágico, pues no hallaremos nada. La realidad es que no viviremos la experiencia del milagro si no está involucrado un elemento imprescindible: La fe; esa certeza de que Dios obra, la esperanza de su Palabra y la comprensión de que Él procede por amor. De otro modo, sólo veremos espejismos o proyecciones de nuestra imaginación.