¿Solución chanchullesca?

Vinicio A. Castillo Semán

La discusión sobre el aborto, la observación presidencial hecha por el presidente de la República, Danilo Medina, y el respeto a la Constitución de la República y la inviolabilidad de la vida, son temas fundamentales de la vida nacional que deben ser abordados y resueltos con gran responsabilidad por los distintos poderes públicos competentes.

En el Partido de la Liberación Dominicana se han querido jugar dos bases al mismo tiempo, o como dice el pueblo “estar con Dios y con el Diablo”, con este tema del aborto.

Por un lado, en dos ocasiones las bancadas del PLD, con una cuasi unanimidad, han aprobado la penalización del Aborto en el Código Penal.

Lo hicieron primero en el 2014, antes de que el presidente Danilo Medina la observara por primera vez, y posteriormente lo hicieron recientemente, tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República.

Después de esta segunda aprobación, reitero, con casi unanimidad de votos peledeístas, el presidente Danilo Medina volvió a observar el texto aprobado que, conforme a la Constitución, debe ser devuelto a una de las Cámaras y puesto en agenda para ser conocido de inmediato.

Es responsabilidad del PLD, si está de acuerdo con las observaciones del presidente Danilo Medina, tomar la decisión política de ordenar a sus bancadas congresionales retractarse de lo ya aprobado y aceptar las observaciones pro aborto del Poder Ejecutivo. La decisión del PLD de enfrentar al pueblo cristiano, iglesias católica y evangélicas, y violentar el artículo 37 de la Constitución de la República, debe ser responsable y de cara al sol.

Lo anterior resulta importante resaltarlo en este artículo, puesto que nos ha llegado la información de que algunas mentes “creativas” están planificando una salida chanchullesca para buscar un atajo rápido que permita hacer ley de la República las observaciones pro aborto del poder ejecutivo. Según nuestras informaciones, se planea en un abierto concierto de voluntades con el Ejecutivo que el presidente del Senado, Reinaldo Pared (por ser la última Cámara donde se conoció el Código Penal), no conozca ni ponga en agenda el conocimiento de las observaciones del Poder Ejecutivo el próximo miércoles como ordena la Constitución en su artículo 102 (por ser la primera sesión después de recibir la observación), dejando morir esta legislatura; convocar una extraordinaria, y tampoco presentar al Senado las observaciones presidenciales sobre el tema del aborto y así lograr lo que ellos entienden la aprobación del texto presidencial como ley de la República.

Creo que ni a Reinaldo Pared ni a Danilo Medina le conviene una salida chanchullesca como la que se está barajando en un tema tan delicado como el Aborto. Si las bancadas congresionales del PLD quieren demostrar lealtad suprema a su “jefe político” por encima de sus creencias cristianas y por encima del respeto al artículo 37 de la Constitución, que lo hagan y no le dejen al presidente Danilo Medina en solitario, el estigma histórico de ser el único responsable del zarpazo abortista contra la Constitución, en un tema en que tanto la iglesia Católica como las evangélicas han calificado como “crimen y asesinato”, eliminar la vida de inocentes por defectos físicos graves o por alegación de incesto o violación. Al PLD que cargue pesado frente a la sociedad y el pueblo cristiano y se vaya del lado de los abortistas, si eso es lo que quiere, pero jamás la irresponsabilidad de un atajo chanchullesco e inconstitucional.

La aprobación del texto del presidente Medina sobre el Aborto convertida en ley de la República, sería doblemente inconstitucional, por ser, no sólo violatoria del artículo 37 de la Constitución, sino muy especialmente porque el Presidente de la República en nuestro sistema constitucional (basado en la separación estricta de los poderes), no puede legislar; no puede haber una ley o un texto legal que no haya pasado previamente por el examen del Congreso Nacional. Aunque ciertamente el artículo 103 de la Constitución establece como penalidad que cuando el Congreso no conoce en dos legislaturas la observación presidencial, ésta se convierte en ley, éste choca frontalmente con muchos otros artículos de la Carta Magna y con la esencia misma de la Constitución, basada en la exclusividad del poder legislativo para hacer leyes.

Como ya pasó en el Código Procesal Penal, existen decenas de artículos que nunca pasaron por el Congreso, lo que los hace totalmente inconstitucional.

Aunque todavía el tema no ha sido llevado ante el TC, estoy convencido de que nuestro supremo constitucional jamás va a aceptar la barbaridad y el adefesio de dar atribuciones legislativas al Poder Ejecutivo.

Si estos precedentes se aceptaran, bastaría que un Presidente combinado con los presidentes de las cámaras correspondientes, no pongan en agenda las mismas, para suprimir al Congreso como Poder Legislativo.

El país no merece un chanchullo constitucional con el tema del Aborto y las observaciones del presidente Medina.

El pueblo cristiano, las iglesias católica y evangélicas, deben ser movilizados ante estos macabros planes.

Este año 2017 será decisivo y clave para hacer valer o desconocer el derecho a la vida y el artículo 37 de la Constitución.