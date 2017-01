¿Dónde puedo recoger mi pasaporte tan pronto haya sido visado?

Tan pronto sea aprobada su visa de los Estados Unidos, tanto de no-inmigrante como de residencia, usted debe completar otro paso antes de ser admitido en un puerto de entrada de los EE.UU.- ¡Recoger el pasaporte! Hay muchas opciones disponibles donde recogerlo. La Embajada de los Estados Unidos en Santo Domingo le ofrece 15 sucursales donde obtener su pasaporte, sin costo adicional.

Después de su entrevista, permanezca atento a su correo electrónico -se le enviará una notificación tan pronto la visa esté lista para ser recogida. Si la sucursal que usted seleccionó no le conviene puede cambiarla hasta las 11:59 pm, del día de su entrevista.

Necesita entrar en www.ustraveldocs.com/do_es para cambiarla.

Cuando retire su pasaporte, necesita cumplir algunos requisitos: debe presentar un documento de identidad que tenga su foto. Si usted decide asignar a otra persona para recogerlo, esa persona deberá presentar una copia del documento de identidad del solicitante visado y una carta en original autorizando a recoger su pasaporte, también el original del documento de identidad de la persona que lo vaya a retirar, junto con una fotocopia.

Ahora estamos ofreciendo el servicio Premium, de entrega a domicilio, a un costo adicional de $9.75 dólares por visa. Mail Boxes, etc. (MBE) le entregará su pasaporte en su casa. Al momento de recibirlo, deberá presentar un documento de identidad válido y firmar como recibido. Si usted no puede recibir la entrega de su pasaporte usted puede autorizar hasta cuatro personas para recibirla por usted. Si su visa es rechazada usted puede solicitar la devolución de este pago antes de las 11:59 pm del día de la entrevista, MBE retendrá $0.50 de recargo por el proceso. Hay zonas donde MBE no puede dar el servicio, si su dirección se encuentra en alguna de estas áreas, usted puede indicar otra dirección para recibir el servicio de entrega Premium.

Finalmente, en casos de extrema urgencia, usted puede ser autorizado a recoger su pasaporte en la Embajada de los EEUU, después de un corto período de espera.

Por favor, notifique al personal de la Embajada al momento de su entrevista si usted tiene necesidad de viajar urgentemente.