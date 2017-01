Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

EL MISMO ALTAR.- Lo bueno de las olas grandes es que se deshacen a sí mismas y terminan en la playa, yendo y volviendo en la arena, toda espuma. Igual la vida, igual la política. La Ley de Partidos vuelve al escenario, de nuevo sobre el tapete, sin que el tiempo de ahora sea diferente al tiempo de antes. La mediación estará a cargo de monseñor Agripino Núñez Collado, el mismo de la otra vez. El mismo de siempre. Abandonar el Diálogo del año pasado no sirvió más que para lamentos callados, pues ni alteró el ánimo ni aceleró el pulso a la contraparte. Copla de merengue: “Váyase en paz, mi compadre”, o de ranchera: “Que te vaya bonito”. No siempre reemprender la marcha cansa, y de nuevo en El Camino de Santiago después de haber andado mucho más de la mitad. No obstante, inquietan las cuestiones marginales. ¿El debate que se acerca será entre los cuatro grandes, como en el principio, o se incluirán los satélites y la sociedad civil, o por lo menos el alto empresariado? ¿Qué será más importante, el protocolo o el procedimiento? La flecha está en el aire, y no tiene fuego en la punta…

EL FACTOR PAPÁ.- Hipólito Mejía fue a la Junta Central Electoral y dijo que a hablar de la Ley de Partidos. E incluso informó que pediría cita a Reinaldo Pared con el mismo propósito. ¿Reinaldo Pared, secretario general del PLD o presidente del Senado? Parece lo mismo, pero no es igual. Aunque se corresponde con el contexto. Pared piropeó a Mejía, escogiéndolo en cierto modo como interlocutor de oposición. Mejía le estaría tomando la palabra, y como es más decidido, y con mejor velocidad, podría adelantarse más en el campo de juego. Como si fuera fútbol americano. Pared no dijo nada, pero sí respondió Rafael Alburquerque, quien no solo es miembro del Comité Político, sino que forma parte de la comisión designada por el PLD para tratar todo lo referente a la susodicha legislación. Alburquerque dijo que el partido de Gobierno está listo para discutir la Ley de Partidos. Lo que hace suponer que hay más de lo que se ve a simple vista, o que por lo menos las partes se llamaron para afinar aspectos de conflicto…

EL COMPADRE, COMPADRE.- Hipólito Mejía fue a la Junta Central Electoral acompañado de su compadre Eddy Olivares, y Olivares no solo es compadre dos veces de Mejía, sino que fue miembro del pleno de la pasada Junta Central Electoral, de la que no debe olvidarse fue la que preparó y sometió la Ley de Partidos. Aunque durante los seis años fue imposible hacerlo niño explorador (boy scout), pues se la pasó de disidencia en disidencia, nunca hubo dudas de que fue El Hombre de Hipólito en la Junta. Se dirá que Olivares no es militante del PRM, y que falto de credenciales puede hacer poco a favor de su causa. Sin embargo, debe recordarse que Mejía actúa con agenda propia, que el partido reconoce y respeta esa situación, y que en esas condiciones puede incluir en su equipo a cuadros capaces y de lealtad convencida.

Además de que con un “…levante la mano derecha y jura usted…” todo se resuelve en el marco de la institucionalidad.

Si eso no fuera posible, entonces Mejía no sería lo que es: un huracán sin nombre y fuera de época…

ÁGUILA EN MEDIO.- Así las cosas, no debe sorprender que en cualquier momento se dé una tenida, sin avisar, como en logia de pueblo, pues monseñor Agripino Núñez Collado se lleva muy bien con Hipólito Mejía, y hasta en una coincidencia en el estadio Cibao, o en el Quisqueya, en un juego de Águilas, se adelanta la agenda de Ley de Partidos. Se confía mucho en el sentido práctico, en el imperativo de circunstancia, y en que se deje de lado el fastidio que llevó a la posposición o el fracaso de la vez anterior. El propósito no sería ahora la legislación posible, sino la necesaria. Todos los partidos tienen problemas, problemas que originan ellos mismos y para los que no tienen solución propia. La Ley de Partidos sería la salvación, aunque sea de coyuntura. Que cada cual pida por su boca lo que les sea imprescindible, pues para pensar y llegar al 2020 habría que superar dificultades internas, y esto no podría lograrse a menos que cuenten con árbitros eficientes. Y ninguno los tiene. Dejar esa suerte en manos de la Junta Central Electoral, por ejemplo, sería una salida…