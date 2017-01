Padre acusado por su hija

Matías Modesto Del Rosario Hijo

Un padre de familia de irreprochable conducta, fue encarcelado por las acusaciones de su hija de nueve años que pretendía haber sido su víctima y facilitaba los detalles más precisos. Tan sólo mucho después, asediada a preguntas, terminó por reconocer que lo había inventado todo. Esta jovencita había acusado a su padre de haberla obligado a sufrir íntimos contactos. El hombre estaba encarcelado desde hacía catorce meses. Se había otorgado una confianza total a las afirmaciones de la muchacha, ya que además, el reconocimiento médico indicaba una desfloración relativamente reciente. En la audiencia, la hija estalló de pronto en sollozos. Entre lágrimas reconoció, en frases entrecortadas, que había mentido. ¡Su padre era inocente! El presidente del tribunal quiso asegurarse, pese a todo, de que la retractación era sincera. La preocupación era lógica; se da a veces el caso de que la rectificación de los menores está dictada por los miembros de la familia. Pero la muchacha decía la verdad. Sus sollozos le impedían explicarse por completo, pero testimoniaban su sinceridad. La muchacha confesó que el responsable de su desfloramiento era un joven aprovechado, apenas mayor que ella, conocido durante las vacaciones y que la había llevado en numerosas ocasiones al bosque. Se llamó a declarar a la esposa del acusado y, después de bastantes dificultades, la verdad se abrió paso: aquella desventurada esposa había comprobado, a la vuelta de las vacaciones un cambio de actitud de su hija. Esta mujer de espíritu primario y además, muy celosa, no imagino que otro que no fuera su marido hubiera podido seducir a su hija. La convicción se fortaleció por haber sorprendido un día a padre e hija bromeando y jugando en actitudes que había juzgado equívocas. La descripción que hizo de la escena pareció de las más inocentes, pero era tal la obsesión de aquella mujer que interpretaba torcidamente los gestos más normales. A partir de entonces no dejó de suplicar a su hija que reconociera que había sido víctima de su padre. Para recobrar su tranquilidad, la pobre niña, cansada de los interminables interrogatorios, terminó por accederÖ y la madre se precipitó inmediatamente al puesto de Policía. La chiquilla, presa de su primera mentira, confirmó sus acusaciones. Pero luego, el hombre fue absuelto, tras haber permanecido catorce meses en la cárcel. De no haber tenido su hija un escrúpulo de conciencia en el curso de la causa, la condena hubiera resultado segura.