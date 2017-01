Otro año sin presa

Tomás Aquino Méndez

tomas.mendez@listindiario.com

Cuando Danilo Medina visitó el poblado de Monte Grande en 2013, donde anunció que los trabajos no se detendrían hasta concluir la presa que se levantaría en el lugar, pensamos que ese pedido no formaría parte de nuestra lista de solicitudes de cuatro años después.

Pero, como decimos allá en Tamayo, “una cosa piensa el burro y otra el que lo apareja”. Nos queda el mal sabor de no saber por cuáles razones “EL METRO DEL SUR” no ha sido prioridad hasta hoy, que estamos comenzando el 2017. Pero como nativo de una región que ha vivido de la esperanza, sigo confiando en que la presa de Monte Grande dejará de ser un sueño para convertirse en el más hermoso y real proyecto. Confío en que esas 400 mil tareas que irrigarán sus aguas dejen su infertilidad actual y pasen a dar los frutos que necesitamos los hombres y mujeres de la región y el país, además de los cientos de visitantes que, atraídos por el turismo, han comenzado a visitar esta atractiva y hermosa región.

Monte Grande es vida, es energía, es empleo, es agua potable. Eso no solo lo sabemos nosotros. También lo saben nuestro Presidente y sus funcionarios. Por eso no encontramos explicación al retraso en su materialización. Líderes religiosos, empresariales, políticos y comunitarios de la zona hablan de esta necesidad. Algunos hablan de olvido y apatía. Yo no creo que eso forme parte de la psiquis de quienes nos gobiernan con relación a este trascendental proyecto. Otros creen que somos muy pobres y muy pocos para atraer tanta inversión. Yo no comparto ese criterio porque cada cuatro años veo que esos líderes nos visitan, se fotografían con nosotros, nos atraen y nos convencen. Entonces, ¡somos importantes!. Quisiera saber cuáles son las razones que han tenido las autoridades para que “EL METRO DEL SUR” no sea ya una realidad. Quisiera que ahora, como pedido de Año Nuevo, nos pudieran explicar, a los hombres y mujeres del Suroeste, por qué Monte Grande sigue siendo solo un montón de planos, papeles, contratos y documentos de préstamos.

Que, por favor, nos digan CUAL ES LA VERDAD para que un proyecto tan importante para toda una región, con tres picazos para su inicio, permanezca solo en la mente y el deseo de una región olvidada. Y que ya no nos “mareen” más con la alegada falta de recursos. Esperamos.