Alicia, Lenin Moreno

ARISTÓFANES URBÁEZ

Los marxistas-leninistas sostienen que el núcleo de la sociedad no es la familia, sino el modo de producción dominante. Bosch, o no quiso escribir sobre dicha tesis, o no la asumió. A pesar de que en esta época Ciberinformática, ha más que demostrado que todo lo que captamos por los sentidos (doxa), incluso al natural, lo estamos viendo es realidad virtual (tampoco voy a discutir con nadie viejas figuras aristotélica-platónicas de la “esencia” y su ‘manifestación externa’ (fenómeno), me parece que la familia es el núcleo de la sociedad, aunque todo sea falso (¡ya me importa!).

1.- ALICIA ESTÉVEZ.- Y porque creo en la familia como núcleo de la sociedad es que disfruto de las crónicas de Alicia Estévez (¡y dejaremos a Bosch para el lunes, aun el fin de semana se maten las vagabundas de M. Carey y J. Lo, ¡ay ombe!). Pues todos tenemos nuestros gustos y las narraciones de Alicia me encantan por esos rasgos familiares y las anécdotas de las acciones humanas. En una sociedad democrática, uno lee lo que le plazca. Es libre albedrío. Me encantan las biografías y los cuentos no fantásticos (como, también, los de Adolfito Bioy Casares y Borges, que también son fabulosos), pero los de nuestros pueblos, mejores, por lo ‘fantasioso’ de la ficción. Los de familia me encantan. A veces nos desagradan las acciones de algunos familiares; pero nadie elige a su familia, y son de uno: peripatéticos, cómicos y ‘vividores’, Fabio, son los de uno. Es mejor reconciliarse con ellos. Por los Matos, de mi Santa Empera, lo hay de todos tipos (no los asaltabancos, sean los nuestros; su mala prosapia la sacaron de otro lado). En estos tiempos, me he recogido más y siempre más huraño, Alicia, existe la maña de si se arma un rebú de esos sin sentido, si no participo en eso, pero estoy, siempre aparece un “bocasuelta”, que vocea “Aristófanes” o el periodista. No doy entrevistas, y no soy Nuria (que ha hecho historia), pero por qué a mí. He suspendido todas mis actividades, porque hablo sin; firmo lo que tenga que firmar, mi presencia, cree obligar al jodido alcahuete a mencióname. ¿Será mala suerte?

2.- AHORA BIEN, con mi familia me he pasado la vida riéndome. No celebro cumpleaños, ni Navidad (mi papá era enfermo con esos cohetes). A veces, pregunto a un familiar, “¿qué te trae por aquí?” No, que vine a decirte cuento. Luego descubro el objeto del viaje. A mis pobres hijos les prohibí ir a en mi cumpleaños, en Nochebuena y Reyes. Ellos saben que no me gustan que me regalen. Cada cual tiene sus problemas. Y meditando y leyendo, caí en una reflexión reciente: ¿Cuántos problemas me han resuelto mis familiares? Me quieren, y me basta, pero no recuerdo ninguno importante, fuera alguna nimiedad y cuentos. Pero me han dado momentos de felicidad con esos cuentos únicos que duran semanas, y a veces para siempre, que me han enriquecido a más no poder, sobre todo, los que giran con la Vieja, cuya herida está igual después de siete años. Lo dejo para otro día porque debo hablar de una persona extraordinaria.

3.- LENIN VOLTAIRE MORENO.- Oí dizque a un “politólogo” decir que el 15 de mayo/16, Roberto y la JCE, “no contaron los votos”. Reafirmé que somos el país que ha graduado lo disparatado en toda América Latina. Sólo hay que oír cómo discurren los indígenas y profesionales de México, Guatemala, El Salvador, Honduras, Bolivia, Argentina, Perú, Colombia, Nicaragua, Brasil, Paraguay, y han un símil con analistas, políticos, sindicalistas, líderes políticos ‘historiadores’, ‘populares’ y Participación Americana. El que no distingue esos dislates y “estiércol de caballo”, es porque vienen de la misma escuela: disparatada, diría José Cuello y Federico, se queda en ‘aire’. Ovalles, del Infotep, de recogerlos y evitarnos tener los ‘millonarios’ más brutos del mundo. (Nota: papá HM: debería impugnar en P. Plata y El Seybo, porque si no han contado ¿qué busca ese gentío ahí?Ö).

4.- ¡YA! Lenin Voltaire Moreno, dos veces vicepresidente del Ecuador, con Rafael Correa Delgado, y ahora candidato de la Alianza País. Anda en silla de ruedas, porque un malandrín le dio un tiro, que lo dejó paralizado de las piernas. Físicamente se parece a un dominicano conocido. Y cuando lo conocí quedé azorado:

No muestra un solo signo de amargura; toca guitarra, se ha ganado varios doctorados Honoris Causa; una formidable producción bibliográfica; 11 libros de humor galardonados, escritos después del accidente, ¿conocen a alguien por acá con esas características? ¡Denle la Presidencia!