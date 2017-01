Goyito y Assange

CÉSAR MEDINA

Conocido como un genio de la informática, díscolo en su vida privada y “un desorden viviente” en términos financieros, el australiano Julián Assange --fundador de WikiLeaks--, es probablemente el ser humano más difícil de definir: si héroe o villano, justiciero o taimado estafador, periodista valiente y osado o chantajista y extorsionador...

....Gregorio García Castro, el inolvidable jefe de Redacción de Última Hora, asesinado por agentes secretos de la Policía el 28 de marzo de 1973 --hará dentro de poco 44 años--, era todo lo opuesto en términos de credibilidad a este australiano que hasta sus propios compañeros en la creación de WikiLeaks le han dado la espalda. Pero tenían algún parecido en el coraje para decir verdades y en la solidaridad con los desvalidos y vulnerables.

Por eso me ha llamado mucho la atención una carta que acabo de recibir del hijo mayor de Goyito, Gregorio García Frómeta --Choni--, en la que compara algunos aspectos de la vida de Assange con la de su padre. Comparto algunos de los juicios de Choni.

...Nostalgia y dolor

“Apreciado César: Una vez más te escribo, esta vez para desearte un venturoso y productivo año 2017.

“He estado reflexionando cada vez que veo cómo se producen actualmente las noticias, que términos que no existían han saltado a la palestra con visos de permanecer por mucho tiempo, lo que me trae gran nostalgia y triste dolor por la ausencia de mi padre, pues resultó ser un visionario de lo que vivimos hoy. Recuerdo que predijo el Internet y el celular al ver las imágenes en la televisión de la llegada del hombre a la Luna.

“Por esta razón he estado siguiendo la saga de Julián Assange, fundador de WikiLeaks desde que saltó a la palestra y he seguido con atención sus actuaciones y la conducta vertical que ha mantenido al publicar las denuncias trascendentales para nuestro tiempo por las que ha sido reconocido, y no puedo menos que contemplar, chocado y sorprendido, cómo los ecos de resonancia perpetúan de generación en generación valores que creía desaparecidos.

“El trabajo de Assange es idéntico al de mi padre, lo que me llena de consuelo y esperanzas. Aunque el escenario de Assange, su realidad, su historia, su origen, su idioma, el contexto en el que se da son diferentes y más extensos y trascendentes, la esencia de su trabajo continúa siendo idéntica a la de mi padre: publicar la verdad sin tapujos y sin importar las consecuencias. Pero no se detiene ahí: su trabajo ha tenido como objetivo demostrar que el poder luce indestructible y aterrorizante porque surge de la esfera de lo secreto. Pero al ser expuesto a la luz pública y a la vista de todo el mundo --como decía Chomsky recientemente, evocando a David Hume--, entonces se desmorona”.

...Recuerdo de Plinio

La carta de Choni continúa: “Recuerdo que a Plinio Matos Moquete no lo mataron cuando ya estaba preso por el escándalo que armó papá en la prensa, por un lado, y por su amistad con Ney Nivar Seijas, por el otro.

“Estoy convencido de que el ejemplo de Julián Assange deberá ser motivo de reflexión para la nueva generación de periodistas dominicanos.

“He querido compartir contigo estas reflexiones desde hace ya un tiempo para conocer cuál es tu parecer, ya que tú estás precisamente en ese medio y ves las cosas tal vez de una manera muy distinta a como yo las veo.

“Aprovecho la ocasión para renovar mi invitación a un conversatorio y compartir una copa de vino cuando tú lo dispongas. Con afectos, Choni”.