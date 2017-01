Valle Nuevo... desalojo ¡ya!

Luis Encarnación Pimentel

encar-medios@hotmail.com

Como problema muy viejo que es, y con daños ecológicos tan grandes que, no muy dilatado, millones de dominicanos podrían quedar sin agua. El tema de Valle Nuevo no puede esperar más ni admite vuelta atrás. Y solo es cuestión de aplicar la ley, que el Gobierno tenga la voluntad política que no tuvieron otros, que luego de algunos amagos y esfuerzos importantes, terminaron por inclinarse ante el peso social de algunos ocupantes de apellidos sonoros. Para nada puede ser ya un asunto de buscar “bajaderos” o consensos irresponsables (o cómplices), que en el fondo buscan impedir el desalojo de los ocupantes ilegales, y que Medio Ambiente cumpla su resolución 14-2016, que elimina las actividades agrícolas en el área correspondiente al Parque Nacional y dispone “la salida de todos los animales domésticos y de crianza que pudieran estar siendo mantenidos por particulares”. Como en ocasiones se habla de “los ilegales”, cabría decir que -en función del interés nacional y de los daños inmediatos y a futuro en el área protegida- ilegales terminan siendo todos, aun algunos tengan títulos, por cuanto allí no debe haber nadie, ni personas ni animales, porque lo que corresponde es que al lugar se le deje tranquilo, solo con la vigilancia de lugar, para que se autogenere. La naturaleza dio la clave: quien depreda es el hombre, con sus manos y con su acción. El que en Valle Nuevo haya agricultura, con uso de todo tipo de agroquímicos contaminantes; el que se hagan pozos en las alturas y se represe el agua que necesitan los habitantes de las partes bajas, eso es criminal, porque además de dejar a mucha gente sin el vital líquido, se produce una alteración al equilibrio ecológico del entorno. ¿Cómo es posible que en un área considerada como “madre de las aguas” del país haya personas que digan poseer 450 mil tareas de tierra, 250 mil, 148 mil, 24 mil y cosas por el estilo, en violación a la ley 314, del 19 de abril de 1972, en cuyo marco jurídico prohíbe el latifundio? Algunos dicen que ocupaban los terrenos desde antes de que la declaratoria de Parque Nacional y que “han cuidado la zona” (¿), lo que no importa ni es excusa, porque el Estado está para reglamentar y “cuidar”, aunque compensando, si procede. De ahí que valga una auditoría forestal sugerida por el ecologista Luis Carvajal, para ir al origen de esos títulos y propiedades, pues sospecha que por un usufructo irregular, hay gente que tendría que compensar al Estado. Y no sería raro, porque hubo quienes comenzaran vendiendo madera por pie, cortada en la misma zona, y luego aparecieron como propietarios de tierras que, posiblemente, pagaron con madera (¿).