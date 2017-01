“Guandules” y literatura

MARCIO VELOZ MAGGIOLO

Entré a la librería con el arquitecto Pilito Vega, y de improviso surgió la idea de que estábamos en un supermercado de libros que nos conmovió. Lo que hago en el supermercado de abastos pautó mi búsqueda, y de pronto comprobé que mi metodología de comprador de arroz y garbanzos no se correspondía con la de lector acogotado por los precios. Me dije que ningún libro es un producto de primera necesidad, sino, a lo sumo, de segunda y cabizbajo hice el análisis de que a diferencia de los guandules en lata, los libros no se ingieren y pueden pasar años en un anaquel sin que el óxido o las bacterias los fermenten al punto de contraer bacilos tan peligrosos como los que propagan el botulismo.

El botulismo mata. Penetra en la flora intestinal y acude solícito al llamado de la sangre. Y aunque hay libros que pueden matar, existen para los mismos condicionamientos. Usted se detiene en la página en donde ha comenzado a sentir los efectos del envenenamiento literario, y enseguida detendrá el crecimiento de la pasajera, aunque mortal enfermedad. En el caso de aquellas latas infladas, es posible determinar la muerte, porque estallan y te llenan de líquido casi flatulento, pero hay casos en los cuales el estallido se queda adentro, y esta es la vigorosa razón que diferencia un libro de una comida enlatada. Los dueños de muchos supemercados, aunque no hayan leído un libro, saben que esto es cierto, lo mismo que los dueños de algunos restaurantes en los cuales han muerto pacientes comensales que se han dado cuenta de que el botulismo les ha llegado cuando hay ya poco que hacer. De los sobrevivientes del botulismo, que es bien diferente del efecto llamado ciguatera producido por peces que comen algas venenosas, conozco dos, y ambos están contestes en que es mejor tragarse cierta prosa que buscar alimentos enlatadas con las fechas pasadas. Al fin y al cabo, digo yo, revisar una fecha pasada en los enlatados es leer, adquirir cultura de enlatado, porque enlatados son todos los capítulos de telenovela y las emblemáticas películas de policías y bandidos que nos llegan por las vías del mega espectáculo.

Me he salido del tema que es base de este artículo: el del parecido posible entre un libro y una lata de habichuelas negras, o rojas, si uno las encuentra. La cajera, sin embargo, es la que me completa la idea cuando le digo que en las librerías es posible reconocer un libro por su calidad pero rechazar su precio. Entonces caigo en algo muy filosófico. Debido al costo de la vida ahora buscamos en el supermercado el más barato de los enlatados, el menos costoso de los quesos, la margarina más parecida a la mantequilla real pero de precio menor. Ya no nos importan las calidades, sino los precios. Vamos a la búsqueda del menor de los precios posibles, como iba Leibnitz al mejor de los mundos posibles, que era este, desde luego.

Señorita, pensé decirle, tiene usted la razón. En el supermercado las latas de garbanzos pueden variar según precios y marcas. Pero ir a la búsqueda del libro más barato es otra cosa. Tendríamos que conformarnos con las tiras cómicas, los folletos de poetas insólitos. El precio de la cultura nunca es menor, el de los guandules verdes enlatados puede siempre ser superado por la competencia.