De prófugo a presidente (y 2)

Manolo Pichardo

Paraguay estaba aislado, la mayoría de los países de América Latina y algunos europeos definieron la separación de Lugo como una “ruptura al orden democrático”, una posición que buscaba, desde los gobiernos latinoamericanos, enviar una señal de que no se estaba en disposición de permitir una cadena de hechos parecidos, sin sospechar que aquello era la continuación de un ensayo exitoso que inicio con Manuel Zelaya en Honduras y continuaría, ya en su definición y concepción acabada, con Dilma Rousseff en Brasil, para seguir la ruta de un esquema conspirativo que se articula partiendo de la realidad política, económica, social y cultural de cada uno de los países con gobiernos en la mira.

La reacción de América Latina frente al golpe parlamentario contra Fernando Lugo fue contundente. Lo rechazaron Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Chile, República Dominicana, Venezuela, Perú, Bolivia, México y Ecuador; algunos de éstos fueron más allá de la condena; Ecuador, Venezuela, Cuba, Argentina y Bolivia, retiraron sus embajadores. República Dominicana, Perú, Uruguay, Colombia, México, Chile y Brasil los llamaron a consulta, aunque el terruño de Emiliano Zapata y la patria de García Márquez, los retornaron a pocos días; el país que vio nacer a Pablo Neruda, envió su embajador como observador cuando se presentaron las elecciones.

No solo los Estados respondieron en defensa al restablecimiento del orden democrático, sino que los partidos políticos agrupados en articulaciones de carácter continental como la Conferencia Permanente de Partidos Políticos de América Latina y el Caribe, Copppal, y el Foro de Sao Paulo, no solo condenaron el golpe sino que estaban dispuestos a dar la batalla en favor del presidente Fernando Lugo. Para el momento yo era el presidente del Parlamento Centroamericano, Parlacen, y recuerdo que mientras redactaba un comunicado de condena a lo que consideramos un golpe parlamentario, se me asomó mi asesor Max Cabrera para informarme que el presidente había aceptado los resultados del “juicio Político”.

La información nos paralizó como desencajó al liderazgo continental que entendía que la reacción de la sociedad regional organizada podría revertir “El Juicio”, pero a medida que avanzaron los días algunos analistas comenzaron a opinar que la posición asumida por Fernando Lugo fue la correcta, bajo el argumento de que no estaban dadas las condiciones objetivas para revertir el golpe y que la lucha produciría un desgaste tal al presidente destituido que no tendría chance para la recuperación política, tal como se comenzó a ver a partir de la asunción al poder de Horacio Cartes.

Federico Franco, el cirujano que habría servido de peón a las fuerzas que estuvieron detrás de la destitución de Lugo, pensó en algún momento que podía hacer uso de un bisturí político para diseccionar a las organizaciones que respaldaban al presidente legítimo y a las conservadoras para hacerse un monstruo, desde los poderes del Estado, a su medida y servicio, pero los planes de los que lo utilizaron eran otros y el curso de los movimientos de la sociedad comenzarían a dirigirse por senderos distintos a los de sus planes, por ello, con el discurrir del tiempo, y luego del afianzamiento de las aplicadas políticas conservadoras de Cartes, comenzó a emerger el sacerdote que, durante su presidencia dio inicio al proceso de inclusión para poner el Estado al servicio de las mayorías, una impronta que el actual presidente no borró.