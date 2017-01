Tres torres en la medicina vegana

JESÚS GILBERTO CONCEPCIÓN G., PH.D., PE

Todas las fichas en el juego de ajedrez son importan­tes. Sin embargo para mi entender las más podero­sas son las torres. En toda la his­toria de la medicina de la ciudad culta, olímpica y carnavalesca de La Vega Real ha visto pasar un número elevado de médicos que han sobresalido por su ejercicio profesional. Sin embargo, en el periodo comprendido entre 1950 y el último mes del 2015, tres mé­dicos incidieron de una manera conjunta de forma ejemplar, cien­tífica, honrada, al servicio de la comunidad, gremialistas, depor­tistas, con la familia, con la so­ciedad.

Nos referimos a los doctores, José Alejandro Salcedo, J. Gilber­to Concepción Lara y por último y Antonio Jiménez María quien nos dejó en el mes de Diciembre del 2015. Son muchos los recuerdos que podríamos mencionar. Los tres fueron a la universidad en pe­riodos similares.

Cada uno formó tienda aparte, creando clínica y la especializa­ción en la carrera de medicina. A pesar de eso empezaron como generalistas. Tanto el Dr. Jimé­nez María como el Dr. Salcedo tenían sus clínicas y el Dr. Con­cepción inicia la ortopedia. Este les ofrecía servicio a los otros. Luego se juntan con otros cole­gas y fundan el Centro Medico Padre Fantino liderados por el Dr. Salcedo, institución que se encamina a los 50 años, todavía persiste de forma competitiva ya que la generación siguiente sabe honrar el legado que dejaron es­tas torres.

Las sociedades médicas, las or­topedas y otros gremios se vie­ron impulsadas por el liderazgo de las torres que si había que dar jaque mate estaban siempre listos para servir. Recuerdo los rotarios, la catedral de La Vega, la Escuela de Agrícola Salesia­na, el Ayuntamiento cuando los regidores no cobraban, los clu­bes sociales, el Casino Central, el Country Club. De una forma u otra eran los líderes o estaban juntos. Se convirtieron en fuen­te de consulta en todas las áreas que tuviese que ver con el desa­rrollo de la ciudad donde se de­sarrollaron. De ellos aprendí la importancia de la calidad. Los clientes, en su caso los pacientes estaban primero.

Me cuentan que nuestro padre iba a la universidad en bicicleta y la tuvo a principios de su ca­rrera. Cuando pudo comprarse un carro me la entregó para ir a la escuela. Las andanzas depor­tivas en el equipo de futbol del Condor y el baloncesto de la se­cundaria eran para no cansarse me decía. Fue una época dorada para el deporte vegano.

Ya no lo tenemos físicamente, pero su legado perdurará para siempre. Tres profesionales que incidieron al mismo tiempo y que supieron aglutinar sus de­más compañeros de profesión, que dieron el ejemplo, que nos hi­cieron reír, llorar, cantar, bailar, estudiar y disfrutar sanamente. Dieron todo por su pueblo, aun­que las nuevas generaciones no lo conozcan o reconozcan, sin lugar a dudas esta trilogía son para nosotros las tres torres del ajedrez de la medicina, el ejem­plo cívico, la honestidad y el de­sarrollo. Todas las fichas del aje­drez son importantes, pero con las torres es que más jaque mate se da.