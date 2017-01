Mons. Ramón Benito de la Rosa y Carpio

Ese es el valor que la Iglesia Católica presenta para este mes, no solamente a sus fieles y a sus miembros, sino es un valor que se propone a todo el mundo, a todos los dominicanos.

¿Qué es involucrarse? Involucrarse signifi ca implicarse, involucrarse signifi ca incluirse, involucrarse signifi ca meterse en las cosas; involúcrate en los problemas de la vida, involúcrate en los problemas de tu país, involúcrate, implícate.

No podemos nunca decir, ese problema no me atañe, eso no me toca, todos los problemas de la vida te tocan a ti, a mí y a los que nos rodean, de una o de otra manera, por eso hemos de interesarnos en las cosas.

Que esta palabra y este valor te lleve a pensar, en qué yo tengo que involucrarme, y eso mismo hay que decir de todos los que están en la vida pública; a ustedes les corresponde involucrarse en los problemas del país, para eso fueron elegidos, para eso se propusieron ustedes como candidatos en la vida, involúcrate; tú no puedes decir como empresario, no me involucro en los problemas de mi empresa, son tuyos, involúcrate, implícate en aquello que te corresponde.

Lo que vale para los hombres de vida pública, vale para todos los hombres y mujeres en el nivel en el que les toca vivir.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.