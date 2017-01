Cosas de políticos

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do

LAS AUSENCIAS.- La impresión que se tiene es que algunos pleitos políticos fueron aplazados por las fiestas de Navidad y Año Nuevo, pues al dominicano le gusta un después de… Sin embargo, podría ser otra la razón.

La ausencia del país, por ejemplo. ¿Cómo tirarse cajas y cajones a gente que se halla lejos; una en Europa y la otra en Estados Unidos? Una situación virtuosa por demás, ya que andan en familia. Cuando regresen, y no importa que sea en Reyes, volverán a sus hostilidades, pues no solo hay conflictos que superar, sino causa que ganar. El problema es de los seguidores, que no viajan, que se quedan aquí, y deben cuidar la plaza, ya que ninguna es ciudadela inexpugnable.

¿Cuestión de rango o de subordinación? Desde que se conoce la humanidad, el general duerme y soldado vela. Además, si se hace difícil saber con qué se casa un guardia, más con qué viaja un hombre de la base. El calificativo de “compañerito” no es de cariño, es de pena. Solo que ellos no lo saben, y mantienen su lealtad de hasta un día. Cuando venga el comunismo (y en Rusia Gorbachov, el sepulturero, no puede caminar ni con bastón) montarán todos en avión: la cúspide, el dirigente medio y la base…

NI PARA PIZZA.- Al finalizar el año 2016 los partidos vinieron a darse cuenta de que el dinero que les entregan por ley no alcanza ni para comprar pizzas. ¿Por qué antes sí y ahora no? Los gastos de campaña se crecieron sobremanera el año pasado, aunque solo se llevó cuenta del costo de la reelección. Los informes dejan mucho que desear y el monitoreo es una de las tantas emboscadas de la sociedad civil. Ese cálculo no puede hacerse a cabalidad, puesto que hay datos que nunca estarán disponibles. Los partidos grandes, al igual que los pequeños, manejan un dinero por debajo de la mesa que no registran ni revelan.

Incluso, parte de ese dinero se desvía en ocasiones, no llega a las finanzas del partido y se pierde en los bolsillos de los inescrupulosos. Esa es la acumulación originaria de cada político con fortuna. Con todo y todo, el dinero no da. Otra razón: la burocracia de los partidos. Nadie ejerce una función sin cobrar. Nadie dirige grupo sin satisfacer las necesidades de sus conmilitones, y ya no solo las mínimas…

TAMBIÉN COBRAN.- Los delegados de los partidos ante la Junta Central Electoral cobran, y se dice que mucho.

En principio era una pequeña ayuda, el clásico “ para los sellos ”, pero en la medida que “ el situado ” por ley fue creciendo, se convirtió en un gasto fijo. De cincuenta a cien mil pesos se murmura. Incluso da lugar a situaciones de conflicto. Por ejemplo, en un partido de oposición posiblemente se produzca una vacante. El delegado renunciaría para aspirar a un cargo interno, cosa que debe ocurrir ahora en enero, y desde el año pasado la codicia amenaza con romper el saco, y se asegura que habrá disputa.

Aunque nadie duda de la mesa que más aplaudirá y que se llevará la niña. Nadie más dichoso que ese personaje de las Mil y una noches que siempre cuenta la misma historia de diferente manera. Y aunque no se le ve flor, se jura que es más orgánico que una auyama. Igual el caso de otro delegado cuya suspensión se solicitó con la finalidad única, no solo de evitar que represente facción contraria, sino que exija el pago por su trabajo, que por lealtad ya no sería…

COBRAN POR DOQUIER.- La misma situación de búsqueda y encuentro se da en las cámaras. Bloques pequeños con nóminas grandes, y algo todavía más intrigante: asesores de lujo que no dan un golpe y que cobran más caro que si rindieran la jornada. Nadie le mete cuchillo a esas ventajas, o pocos están enterados, pero la verdad debe brillar como una lámpara. Hay políticos que se pintan de técnicos y hacen oposición muy cómoda, pues les pagan el respiro y el suspiro. Fuera bueno que las bases conocieran esa lista para que comprueben una realidad que desconocen: que hay compañeros que lloran por leche y nunca se despegan de la teta, y la vaca, que se sepa, no solo pertenece al Ejecutivo. También al Legislativo y al Judicial. Incluso esos dineros provienen de un fondo común: el Presupuesto. Si el clientelismo hablara, o le preguntaran, pondría al descubierto a los simuladores de partidos que no forman parte del bloque de gobierno. No puede decirse que aquí cobra hasta el gato, porque el gato tiene otras maneras. Cuando no le dan sustento en la casa, cruza a la del vecino…