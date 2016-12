¿Pobre Percival?

César Medina

Lobarnechea1@hotmail.com

Reproduzco este párrafo del editorial del Listín del pasado jueves: “Las acciones criminales tienen que encontrar un límite con la ley en la mano, pero frente a quienes no respetan la ley y desafían a la autoridad con actos de guerra, la respuesta no puede darse desde un confesonario (…)”.

Es una valoración de mucho peso cuando se toma en cuenta el barraje de “análisis culposos” contra la Policía por la muerte del exmilitar John Percival Matos, de quien todo el mundo ha visto la forma espectacular en que llevó a cabo el asalto a una oficina bancaria en Plaza Lama.

Otros dos asaltos similares, con muertos, heridos y terror a granel, los cometieron Percival y su banda en Bella Vista Mall y en La Sirena, de Villa Mella --que aunque no quedaron documentados con imágenes, como el de Plaza Lama--, el señor Percival jamás desmintió que hubiera participado en ellos.

Por todas las vías --incluyendo a su propio padre, el general retirado Rafael Percival Peña--, se le pidió al joven exmilitar que se entregara a las autoridades para evitar lo que finalmente ocurrió.

En cambio, respondió con acciones más osadas y desafiantes a la autoridad, y el último de sus actos al intentar escapar fuertemente armado y con parte del botín robado en Plaza Lama del motel donde fue rodeado por la Policía en Bonao, determinó su trágico fin.

Desafortunadamente, Percival se labró su destino honrando un viejo refrán: “El que siembra vientos cosecha tempestades”.

…Alto nivel de peligro

Percival Matos era un hombre de alto nivel de peligro y todas las evidencias indican que intentó escapar del cerco que le tendió la Policía. Hay imágenes donde se aprecia a los agentes disparando contra el vehículo y guareciéndose de lo que parece ser un intercambio de disparos.

Es probable que ese intercambio no se haya producido, suponiendo que el fugitivo no hubiera hecho uso de sus armas… Pero de que trató de escapar no queda ninguna duda, y en tales circunstancias existen atenuantes para la acción de las tropas policiales.

¿En cuál país del mundo --por civilizado que sea--, no habría existido ese balance trágico en circunstancias similares? Calificar ese suceso como “un asesinato para satisfacer el morbo” --como dijera el doctor Sergio Sarita--, probablemente constituya un desaguisado impropio de un científico como él. Que sí dijo una verdad: la Policía no fue capaz de proteger las evidencias para la experticia científica…

... Ha sido justo

El padre de Percival Matos, general retirado Rafael Percival Peña, jamás apañó las acciones de su hijo.

Incluso, en algún momento le pidió que se entregara a la justicia, sin argumentar inocencia por las graves acusaciones imputadas.

El mismo día que Percival Matos fue abatido, el ministro de Defensa, general Rubén Darío Paulino Sem, le pidió al padre del joven intervenir para que su hijo se entregara y evitar un desenlace fatal. Por lo menos, eso lo declaró el propio Percival Peña. O sea, es una clara evidencia de que no existía la predisposición de matarlo, tomando en cuenta que a la hora en que se produjo la llamada de Paulino Sem a Percival Peña, el joven ya estaba ubicado. Unas cuantas horas después fue abatido. Que el general Percival llore a su hijo es legítimo y hay que dejarlo en paz para que llore a su hijo… … La misma paz que merecen los hijos, los padres y la esposa del vigilante privado asesinado en Bella Vista Mall y de los otros dos baleados en el asalto a la oficina bancaria de Plaza Lama y de los tres heridos graves en La Sirena de Villa Mella...