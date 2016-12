Males sociales

Luis Encarnación Pimentel

Pese a los avances tecnológicos, y al indiscutible desarrollo y progreso que el país ha ido experimentando en varios aspectos, esta sociedad anda mal, muy mal. Al punto de que muchos de esos avances o signos de la” modernización”- o “de los tiempos”- se han traducido en retroceso, en una lamentable y penosa pérdida de respeto y de valores fundamentales. No se ha perdido todo, pero es mucho lo que se ha dañado o “torcido”, de un tiempo para acá. ¿Hay posibilidad de recuperar o de “salvar” algo? Como en sentido general los daños y los males son muy grandes y significativos, quizá lo más recomendable sería trabajar desde ahora, y a fondo, ya en función de una mejor sociedad para el futuro. O sea, con más educación ciudadana cada día; con proyecto y propósito serio y firme de lograr un fortalecimiento institucional; haciendo un esfuerzo colectivo en favor del control, el orden y el imperio de la ley, a fin de que -por decantación y por el imperio del tiempo- vayamos saliendo de todo lo que hoy no sirve, distorsiona o daña, para que en algún momento tengamos formados y dispuestos los ciudadanos y la sociedad que un montón de dominicanos bien intencionados aspiran y esperan. La cuestión está en no ser indiferentes ante la realidad de un mal que ha desbordado y se les ha ido de las manos a las autoridades, y a la misma sociedad, que no ha hecho lo suficiente o lo necesario para darle un corte a la situación.. Lo mismo se da cuando hay enfoques o visiones equivocadas del problema, dificultando las respuestas o acciones que corresponden ante algo con raíces profundas y una diversidad de causales, como es la delincuencia. Por ejemplo, como la opinión reciente de un Senador de la República, que aunque preocupado por el tema y sin justificar la acción delictiva, dijo creer que los saqueos en plena vía pública a vehículos con cajas navideñas del Plan Social de la Presidencia para personas de escasos recursos, se deben “a la pobreza y a la falta de empleo”. Eso es robo, es delincuencia pura y simple, fruto de una descomposición social y moral que nos arropa, y que, por falta de consecuencias, estimula a muchos individuos -a los que no les interesa un trabajo- a hacer lo mal hecho, incluso asaltar y matar, sin temerle a la ley, a Dios ni a nada. Esa práctica delincuencial, digna de un resuelto y definitivo ejemplo de la autoridad policial, no es nueva ni por hambre o por desempleo, pues recordemos el reporte de camiones privados con arroz, refrescos y otros productos que han sido “desvalijados” en varias carreteras del país. Con “los moscas”, y con tantos males sociales, hay que acabar, iniciando por algún lado (¿).