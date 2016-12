Mujeres pelean: se delatan Asuntos de Derecho

Matías Modesto Del Rosario Hijo

modestomatias@gmail.com

En la cocina de un café parisiense llamado “Ma Tante” dos mujeres se pelean. Una y otra están muy nerviosas y no parecen preocuparse de la posibilidad de que las escuchen oídos indiscretos. De su altercado se deduce que alguna de ella es la amante de un hombre detenido en la comisaria y que la otra le reprocha no “ayudar” al muchacho, es decir, no enviarle giros bancarios y paquetes. Y es tan grande su furor, que no sólo cita el nombre de su amante, sino el del otro hombre que participó en el robo por el cual están presos y son principales sospechosos. Un inspector de policía al que le soplaron la información, se traslada a la comisaria e interroga con mucha habilidad al sospechoso, convencido éste de que su amante le había denunciado. La mujer a quien habían sido dirigidos los reproches, interrogada a su vez, reconoce su complicidad. Precisa que aterrorizada por los dos hombres -cosa que parece indudable- su papel se limitó a hacer de centinela. El cómplice fue detenido muy pronto y se hizo entonces posible explicarse como se había montado la operación, pues el trío había habitado algún tiempo en el pueblo donde se llevó a cabo el robo. Se les preguntó a cada uno de ellos si conocía a “Cacon el temerario” ¿recuerdan la historia del inocente condenado a pena de muerte según nuestro artículo anterior?, pues, respondieron que no, que no le habían visto jamás. ¿Qué papel había representado, por tanto, ya que resultaba patente que habían existido solamente dos agresores? Y esos dos eran los dos amantes de las mujeres que peleándose en el bar delataron embriagadas. Gracias a esto, y después de cuatro (4) años de prisión, “Cacon el temerario” fue puesto en libertad y los verdaderos criminales condenados: los dos hombres a trabajos forzados y la mujer a una sencilla pena de cárcel. Nos encontramos con un caso de revisión previsto expresamente por la ley: Dos decisiones contradictorias. Ambas objeto de casación y el caso remitido al tribunal de lo criminal de Loiret, que confirmaría las penas pronunciadas contra los culpables por el tribunal de Loira-Atlántico, y absolvería solamente al desventurado “Cacon el temerario” al cual le concedería cinco millones por daños y perjuicios como reparación del error de que había sido víctima.