Fin de la maldición de la cabra

Juan Guiliani Cury

El triunfo de los Cachorros de Chicago fue un gran acontecimiento deportivo para los aficionados del béisbol organizado. La escuadra azul y blanca venció en el último desafío empatado a 3 juegos cada uno de un 7-4, que los Cachorros pudieran sobreponerse en 10 entradas de 8 carreras por 7 a favor del conjunto de Chicago. Los Cubs desde 1908 no habían ganado una Serie Mundial y desde 1945 no participaban en el Clásico de Otoño. Aunque las apuestas iban a favor de Chicago, el conjunto de los Indios de Cleveland lucía fuerte y compacto con una serie de lanzadores de primera línea como su reserva privilegiada de relevistas. Estos mantuvieron una cómoda ventaja de 3 juegos sobre 1 contra sus rivales lo que hacía poco probable que los Cachorros pudieran remontar hacia una victoria sin precedente de los últimos tiempos en la Gran Carpa. La esperanza de ganar se tornó sombría cuando agotado dos tercios de la octava entrada y con una pizarra de 6 carreras a 3 en favor de los visitantes en el Progressive Field, el jardinero central de los Indios, Rajai Davis, soltó un largo cuadrangular a un lanzamiento del taponero cubano Aroldis Chapman por la valla del jardín izquierdo, que empató el partido 6 a 6, lo que resultó en una explosión de júbilo de parte de los fanáticos del Cleveland. Este -break even point- de los Indios, repuntó el optimismo de un eventual triunfo y su investidura de campeones, corona que aspiraban de nuevo desde 1948, su último triunfo de Serie Mundial. La llamada “Maldición de la Cabra”, eufemístico nombre bautizado al dueño de dicha mascota Billy Sianis (Billy Cabra) personaje que fue expulsado de las graderías del Wrigley Field, en la serie de campeonato de 1945 por llevar dicho animal a ver el juego de ese día. Desde esa ocasión, el inmigrante griego dueño de un bar- en la cercanía del Wrigley, habría dicho que los Chicago Cubs, jamás ganarían una serie mundial por su disgusto por la acción de expulsión de parte de las autoridades del parque beisbolero de la Ciudad de los Vientos. El largo vía crucis de los Cubs terminó en la madrugada del jueves 3 de noviembre con la espectacular victoria que la escuadra de Joe Maddon impusiera a los Indios de Cleveland y su veterano dirigente Terry Francona. Así fue el fin de la Maldición de la cabra. Esta columna estaba supuesta a salir a raíz del triunfo de los Cachorros, pero otros temas me obligaron a diferirla. ¡Feliz Navidad!