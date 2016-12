Los sobornos

Carlos Rubio

En República Dominicana existen dos armas, hay una para perseguir a los políticos corruptos, las cuales se complementan y pueden ser fuente atractiva en contra de la corrupción: la Ley de Soborno 448-06 y la Ley 72-02 sobre Lavado de Activos.

Muchos dirán que la Ley de Soborno establece claramente que es sobre el comercio y la inversión. Personas han querido denostar esta calidad ya que en materia penal la ley es taxativa, y laLey 448-06 Sobre Soborno en Comercio y la Inversión. Pero cuando un soborno se realiza entre una empresa y un funcionario, es sobre comercio, soborno puro. Lo que la ley excluye es el soborno en materia penal; es el caso de los jueces, y otros. Eso tiene su forma y por qué.

En cuanto a la Ley 72-02 Sobre Lavado de Activos, en el Art. 1, numeral 7, cuando habla sobre sobornos, en la determinación de infracción grave, solo dice sobre sobornos relacionados con el narcotráfico. Si lo vemos desde este punto de vista, es discutible en cuanto a la Ley 72-02. Pero como está claro, el mismo Art. 1, numeral 7, también dice que se considera como infracción grave aquellos delitos sancionados con una pena no menor a tres años.

Entonces llegamos al punto de explicar que el lavado es un delito independiente, y aunque deriva de un posible auxilium post delictum, el derecho evolucionó para castigarlo como delito independiente, entonces entra el delito precedente, que sería el soborno, con la configuración del Art. 2 de la Ley 448-06, que dice: “Todo funcionario público o persona que desempeñe funciones públicas que solicite o acepte, directa o indirectamente, cualquier objeto de valor pecuniario, como favor, promesa o ventaja, para sí mismo o para otra persona, a cambio de realizar u omitir cualquier acto pertinente al ejercicio de sus funciones públicas, en asuntos que afecten el comercio o la inversión nacional o internacional, se considerará reo de soborno, y como tal será castigado con la pena de tres (3) a diez (10) años de reclusión...”. Entonces hay soborno, pero se adhiere al delito precedente no solo por el delito de soborno, sino por la pena imponible, por lo tanto se considera el soborno delito precedente en el lavado de activos.

Para perseguir por lavado de activos no tiene que haber condena por soborno, y no tiene que ser en el mismo proceso, pues como dice el profesor español, Isidoro Blanco Cordero: “La doctrina mayoritaria considera suficiente con la accesoriedad limitada, esto es, con que el delito previo sea un hecho típico y antijurídico. No es necesario, por tanto, que el autor o el cómplice en el delito previo sean culpables o hayan sido efectivamente penados.” Agregamos a esto la Recomendación 1 del GAFI sobre que: “Los delitos subyacentes en materia de lavado de dinero deberían abarcar toda conducta que haya tenido lugar en otro país...”

