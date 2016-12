La promesa de la Ley de Partidos

Orlando Gil

orlandogil@claro.net.do/@orlandogildice

PROMESA DE DIPUTADOS.- Una comisión de diputados visitó la Junta Central Electoral al terminar el año, y no llevó canastas y ni siquiera saludos de Navidad, sino la promesa de aprobar en el 2017 la Ley de Partidos. La reunión fue sorpresiva, y aunque fue cubierta por los medios, no figuraba en la agenda del día. Tampoco se sabe si la delegación fue llamada de oficio, si pidió cita o cómo se produjo el encuentro, pues no es lo mismo que la iniciativa fuera del organismo que de los legisladores. Conviene celebrar el suceso, como hizo editorialmente este periódico en la edición de ayer. Sin embargo, no es bueno crear ni crearse expectativas; primero, porque la pieza es un juego de niños en manos de los políticos; segundo, porque el 2017 viene cargado de dificultades de todo orden; tercero, porque no se observa acercamiento entre los interesados; cuarto, porque los partidos se abocarán en procesos internos, y habrá tiempo para todo, menos para reglamentar el ejercicio político; quinto, porque resuelto el problema de la Junta, la sociedad civil se repliega y se ocupa de asuntos de su mayor interés. El bingo es abierto y libre, pero cada cual debe ocuparse de su cartón...

”RGANO Y FUNCION.- La cortesía es buena, y a la actual Junta Central Electoral le favorece que los distintos sectores de la sociedad la visiten y reconozcan su autoridad. Las dudas desaparecen poco a poco y la legitimidad se impone. La función hace el órgano es un principio biológico que puede aplicarse al ámbito institucional. Ahora bien, hay que tener en cuenta que entre los diputados que forman parte de la comisión, hay nuevos. Y por ser nuevos no conocen a cabalidad la situación. No es lo mismo ver desde fuera, u opinar en los medios, que tener manejo directo de la cuestión. Por ejemplo ¿Con cuál proyecto se trabajaría? Se sabe que el original fue preparado por la Junta Central Electoral y que técnicamente sería el más apropiado. Fue labor de sabios y se tuvo en cuenta la experiencia de diversos países. Sin embargo, esa pieza, aunque no fue descartada, fue puesta de lado. Existe el proyecto consensuado a medias en la Universidad Católica Madre y Maestra, con Agripino Núñez Collado y Roberto Rosario como gestores o árbitro de ocasión...

MANOS DECISIVAS.- Igual se tiene un proyecto que fue aprobado por la Cámara de Diputados, que fue enviado al Senado de la República, y que al parecer se extravió en el pasillo. Que se sepa nunca llegó, y que se recuerde tampoco fue puesto en agenda. Además debe registrarse la emboscada del PLD, una pieza hecha a la medida del partido oficial y que fue reprobada por todos los sectores políticos, e incluyendo la sociedad civil. Ahora circula otro, que pocos conocen y que se supone fue tratado por la comisión y los miembros de la Junta Central Electoral. La cuestión, por tanto, sigue siendo cuestión. ¿A cuál de los órganos toca la palabra, a la JCE o a la cámara baja? ¿Habrá o se producirá contradicción entre una y otra? Esa sería la parte institucional. Pero queda la política, y el problema es político, y debe resolverse políticamente. ¿Cuentan los magistrados y los comisionados con la anuencia de los partidos, pues si la decisión hubiera estado en sus manos, hace mucho que el impasse se hubiera superado? Ya se sabrá en los días que siguen, o a principio de año...

ENTRE ELLOS MISMOS.- Los partidos de oposición dicen de boca que quieren la ley de partidos, e incluso quieren discutirla con el presidente de la República, que no quiso involucrarse por razones propias y que no convencieron al universo político dominicano. Sin embargo, se sabe que hay aspectos controversiales y que difícilmente los grupos políticos concedan libertad o a la Junta o a las cámaras para que actúen libremente y correspondiendo a su albedrío. El 80% del financiamiento, por ejemplo. Ahora a cuatro partes iguales, pero si el proyecto se hiciera ley, el reparto sería diferente. El PLD con su cincuenta por ciento se llevaría la mitad, y la otra mitad sería para los restantes. La inequidad electoral que tanto se denuncia sería mayor. Pero igual está la situación del PLD, en que sus principales líderes discrepan respecto a las primarias. Uno acepta que se hagan de manera simultánea y con el padrón de la Junta Central Electoral, y el otro no. Sin el consenso del PLD, mayoría de las instancias legislativas, ninguna de las iniciativas de Ley de Partidos podría echar hacia adelante...