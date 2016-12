Navidad del dominicano ausente

MONS. RAMÓN BENITO DE LA ROSA Y CARPIO

¿Por qué los dominicanos vienen a visitar su país en tiempo de Navidad?, porque ellos, sabiendo que hay carencia de agua, de energía eléctrica, incluso de seguridad y de otras dimensiones, vienen a celebrar las navidades a su país; vienen porque quieren estar con su familia, porque quieren estar con los suyos.

Pero, ¿por qué en Navidad?, ¡ah! es que Navidad tiene un sabor muy especial, en la República Dominicana los dominicanos ausentes tienen el deleite, la tradición de reunirse en familia y eso no lo pueden hacer allá en muchos países; vienen en Navidad no solamente porque son sus vacaciones, toman vacaciones en Navidad para poder celebrar esas dimensiones de la vida que no las pueden hacer, repito, en los lugares donde tantas veces han emigrado. ¡Felices navidades dominicanos ausentes! ¡Felices navidades dominicanos que por una u otra razón han tenido que salir de su país!

¡Felices navidades en la República Dominicana! ¡Felicidades en las navidades, por ser dominicanos que viven la Navidad de una manera especial!

¡Felices navidades a las familias que acogen a los dominicanos que se han ausentado de su seno por una u otra causa!

Hagamos que su felicidad sea grande, por la acogida y el amor que les brindamos.

Hasta mañana, si Dios, usted y yo lo queremos.