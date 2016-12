El nudo navideño

Freddy Ortiz

En algunos diarios aparece un aviso patrocinado por varias empresas bajo la responsabilidad de una institución denominada “Alianza Dominicana a favor de la Movilidad y Seguridad Vial”, el cual pretende ser ayuda para disminuir la frustración nacional que existe debido al desastre que se origina en nuestras calles diariamente, en especial durante estos días navideños. Entre las recomendaciones escogemos algunas para comentarlas. Número uno: “Cambia tus hábitos, sal con tiempo”. Ciertamente, si se tiene una cita a las ocho de la mañana, salga a las siete menos diez, llegue al lugar y siéntese a esperar, porque si sale a las siete y media gastará muchísimo combustible, se le alterarán los nervios y llegará a las ocho y media. Eso vale tanto para la mañana como para por la tarde. No hay manera de que el trayecto que antes tomaba quince minutos, ahora tome cuarenta y cinco. El segundo consejo dice: “Evita las Horas Picos”: ¿Y existen aún horas sin picos en el tránsito? No, ya todas las horas son de puya filosa. He visto tapones hasta a las doce de la noche en vías como Lincoln, 27, Tiradentes, etc.

El tercer consejo reza: “Prepara rutas alternativas”. ¡Qué va! El truco de buscar esas rutas ya lo conocen todos y por eso también las opciones están “entaponadas”. Una quinta recomendación dice: “Maneja con prudencia y respeta las normas de conducción”. Esa virtud cayó en desuso, porque cuando algunos, sujetándonos a los principios y educación con que fuimos formados decidimos ser sus abanderados, la insolencia y violación a nuestro derecho por parte de tantos otros nos obliga a no ser “los pendejos del tapón” y, aunque nos sintamos mal, predomina el mecanismo de defensa propia.

Muy loable la intención de la organización creadora del aviso de prensa, pero vivo con el temor de que cualquier dÏa, en estas navidades, oiremos sobre un “colapso total del tránsito”; un tranque monumental; un nudo infinito que tardará horas en desenredarse. ¡Roguemos por no estar allí metidos!