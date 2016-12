Con Danilo y el Cristo del amor y el perdón

Ignacio Nova

ÖEstaban otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Llegó Jesús (Ö) y les dijo: Paz a vosotros. Luego dijo a Tomás: Pon aquí tu dedo, y mira mis manos; y acerca tu mano, y métela en mi costado; y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: ¡Señor mío, y Dios mío! Jesús le dijo: Porque me has visto, Tomás, creíste; bienaventurados los que no vieron, y creyeron. JUAN: 20, 24-28.

El veto, por parte del Ejecutivo del gobierno nacional, al Código Penal por la penalización a ultranza del aborto ha concitado el apoyo casi unánime del pueblo dominicano, excepto el de los representantes de las iglesias.

A contrapelo de la línea relativista del Vaticano que establece un dualismo frente al tema para propiciar la participación de los médicos en lo concerniente a un tema tan anclado a la salud; más aún, desconociendo el rechazo abierto de las mujeres, incluso en el silencio de sus oraciones, a que los hombres de las iglesias decidan sobre sus vidas, con el tema del aborto las iglesias apuestan a la opción de unos representantes políticos alejados de la realidad y tragedias de sus seguidores y feligresías.

El tema pone en evidencia qué sectores son insensibles ante las tragedias humanas, cuáles enfocan bajo el extremismo dogmático la realidad de daños y laceraciones que a diario se ejercen contra mujeres y niñas indefensas. Quiénes reniegan a la capacidad de médicos y del Estado para garantizar la salud de crías y madres, detener la cadena de pobreza y barbarie deteniendo el desarrollo de productos fetales gestados en el incesto y violaciones o que vendrán al mundo dañados, a sufrir y a producir una interminable cadena de tristeza en madres y familias.

Hay iglesias que aman la culpa ajena. Que del pecado viven. Y está bien porque al indicarlo lo previenen. Pero deben ejercer sus creencias en sus espacios, cofradías y templos. Tiene valor aún lo dicho por Luis XIV: si Dios no existiera habría que inventarlo. Los beneficios de las religiones en las sociedades de escaso desarrollo institucional y moral son a todas luces evidentes. Más iglesias vinculadas al principio de la educación como recurso milenarista. Se trata de observar con objetividad la tendencia del desarrollo del Estado hacia la protección y el derecho. En este, ningún grupo particular puede imponer sus credos, convicciones intereses como ley del Estado. El radicalismo negativo ante el aborto contribuye a poner de relieve la persistencia de supremacías religiosas, del desprecio por el destino feliz de la gente.

Pantocrátor fue desterrado hasta de la gráfica católica y lo sustituyó el Cristo del perdón y del amor, el tolerante que hizo posible los cuasi desnudos de la Capilla Sixtina y los cantos del Dolce Stil Nuovo y la Divina Comedia.

La prédica y escritos de San Agustín y Santo Tomás de Aquino aproximaron el saber hacia el Cristo del perdón y del encuentro con Dios a través del disfrute agradecido de las terrenidades. Un aborto lacera. Deja huellas de dolor y culpa. ¿Es fe o sadismo meter más hondo la estaca? ¿Es culpable una mujer por ser violada? ¿Son culpables las mujeres traumatizadas involucradas por fuerza, temor, amenazas y el predominio del poder en una situación de incesto? ¿Son culpables las mujeres porque por razones sólo discernibles desde la genética y la biología sus productos sufran malformaciones? ¿Son culpables las mujeres porque el cerebro de un feto sea dañado por microcefalia como está aconteciendo en toda América Latina producto del Zika? ¿Son culpables las mujeres por ser pobres?

En realidad las mujeres, cada una de ellas, son dueñas de sus cuerpos y, tanto como de este, de su destino. Son ciudadanas al igual que los hombres y, como tales, están protegidas por los mismos derechos que beatos, pastores, vicarios y sacerdotes.

La modalidad en que el aborto puede ser penalizado, especialmente bajo el argumento de la “protección de la vida desde la concepción a la muerte”, es responsabilidad del Estado y no implica cargar el dado de la vida a las mujeres “desde la concepción a la muerte”.

Existe una gran contradicción entre la pretensión de descontextualizar y llevar al extremo el artículo 37 de la Constitución de la República. El marco establece la obligación del Estado de proteger a las mujeres, como ciudadanas, desde la concepción a la muerte. Este deber va más allá: el Estado está obligado a crear las condiciones para que las ciudadanas alcancen el desarrollo pleno de sus capacidades físicas, mentales y espirituales. ¿Contribuye a ello ese tipo de embarazos?

Necesito que me expliquen cómo la continuación de un embarazo en las condiciones por las que el Presidente vetó el Código Penal hace prácticos los derechos con que el Estado protege a las mujeres.

El papa Francisco acaba de proclamar que la teoría evolucionista y el Big Bang son reales. Dios está más allá de eso, es claro. No hay que continuar contraponiendo realidad y fe porque el tema fue resuelto desde la resurrección de Cristo.

Cristo es perdón. Jesús no castiga, educa en la verdad y aconseja. Una iglesia practicante del amor hacia los demás no castiga tanto a las mujeres. Necesitamos de un poco más de la visión dualista del Papa Francisco en muchos templos.

El aborto es un tema humano, social y de salud. Y eso hay que consignarlo en el Código.

Bello sería ver a las iglesias junto a las mujeres con embarazos producto de violaciones, incesto, infecciones (Zika) o malformaciones, dándoles fortalezas espiritual, amor y perdón para pasar ese momento de aborto y pérdida y construirlo como una experiencia de renacimiento y compromiso.

Sería una muestra de amor hacia las mujeres. Un acto para promover en la Tierra el perdón y el amor de Cristo. Acercar un milímetro más la Tierra al Paraíso.