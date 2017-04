“Abracemos la inclusión”

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

Santo Domingo

Raquel Brea Bermúdez está segura de que cuando rompemos prejuicios aprendemos a ser mejores personas con nosotros mismos y con la sociedad. Y en esto se basa el trabajo que realiza la fundación que preside, Best Buddies, creada para que las personas con discapacidad puedan estar incluidas socialmente.

“Estar incluido es realmente pertenecer”.

Confiesa que ha sido un trabajo maravilloso, junto de un equipo de 700 voluntarios que asimilaron el concepto de la entidad en el país “Buddy” traducido al español es amigo o pana. “Best Buddies inicio con dos clubes: MC School como colegio y la Asociación Dominicana de Síndrome de Down como institución relacionada de personas con discapacidad. “Actualmente tenemos 14 colegios, y la universidad (Unibe) y cinco instituciones.

Este éxito ha sido gracias a personas que creen lo suficiente en la causa como para dedicar su tiempo libre a ella con pasión y entrega de forma gratuita”.

Motivación Confiesa que este proyecto nació hace cinco años por varias razones: “La primera, mi hermana Amelia tiene síndrome de Down.

¡Ella es mi todo! Pero esto no es lo único que ella tiene, también tiene sueños, deseos de pertenecer y aptitudes para lograrlo. Admiro de ella que siempre está preparada para dar abrazos. La inteligencia emocional que desearía tener, ella la tiene. Sabe ganarse a las personas en un abrir y cerrar de ojos. Es extrovertida y divertida.

Tiene el derecho y el deseo de pertenecer a la sociedad porque estar incluidos socialmente representa mucho más que poder disfrutar con amigos, simboliza también el aprender a cómo comportarnos en los ámbitos profesionales (el cual nos da la independencia económica y las herramientas para crecer como personas); socializar correctamente nos asegura que las personas confíen en nosotros y en lo que podemos lograr”.

La segunda es que cuando estaba trabajando en su tesis Acciones Legislativas en el ámbito de la Inclusión en el área Educativa de Individuos con Necesidades Educativas Especiales en República Dominicana, para optar por el título de Abogada en la escuela de Derecho en la PUCMM, no quería que su tesis se quedara solo en papel; nesecitaba lograr al menos dos de las soluciones y cambios que proponía.

Una era la modificación de la Ley de Discapacidad de RD, la cual se logró exitosamente hace unos años. “Luego mi amiga Brenda Recio que conocía mi trabajo y el de John Karam, quien estaba trabajando en el Colegio MC School y había sido parte de Best Buddies en Estados Unidos, nos conecta.

Desde que nos conocimos iniciamos de inmediato a trabajar para lograr nuestro sueño y aquí estamos, haciendo eventos con sonrisas, igualdad e inclusión”.

Best Buddies ha llegado al país siguiendo la filosofía Anthony Kennedy Shiver, mentor de Best Buddies, quien se dio cuenta que las personas con discapacidad intelectual estaban integradas en su universidad de forma educativa y laboral, pero no estaban incluidos en la sociedad. Nunca los veía compartiendo de forma inclusiva con otros estudiantes o personas.

Es por esto que une a un grupo de amigos y propone el que cada uno cree una amistad con los diferentes jóvenes con discapacidad en su universidad.

Es así como en 1987, Anthony (de la conocida Familia Kennedy en la historia de USA) creó el primer club de voluntariado llamado Best Buddies en la Universidad de Georgetown en Washington, D.C.

Dos años después, en 1989, Best Buddies se convierte en el primer programa en Estados Unidos unificado, social, laboral y recreativo para personas con discapacidad intelectual y del desarrollo.

Para el 2003, Best Buddies tenía participantes en los 50 estados de USA y en seis continentes.

Sensibilización

Raquel Brea Bermúdez confiesa que aún falta mucho por trabajar en el tema de conocer más las discapacidades intelectuales y del desarrollo de las personas con discapacidad.

“Muchas personas se me acercan preguntándome detalles sobre la causa, o hasta qué pueden hacer o no.

De igual forma, sin darse cuenta, muchos dominicanos utilizan palabras despectivas como retardado, retrasado, mongólico, entre otras sin intención o sin conectar que estas están directamente relacionadas con tales discapacidades.

Si deseas hacer un cambio en tu sociedad; algo tan sencillo como erradicar estas palabras negativas de tu vocabulario y de quienes te rodean, es unirse a que todos #abracemoslainclusión”.

Exhorta a las familia a apoyar a sus hijos con discapacidad, y qué mejor forma de hacerlo que incluyéndolo siempre en conversaciones que fortalezcan su pensamiento crítico; invitándolos a salir de manera regular. “Las compañías deben aceptarlos como empleados.

Escuelas, colegios y universidades deben tenerlos como estudiantes”.

MECÁNICA

Hay tres tipos de voluntarios: El joven que quiere tener una interacción y amistad especial con alguien con discapacidad intelectual que tengan cosas comunes, hobbies, profesión, y están los asociados, que son los que promueven la misión de la fundación con eventos en colegios y sus comunidades, dando charlas, eventos pro recaudación donde van todos.

Hay un tercero, que es un ‘promoter’ , persona que quiere ser parte de la fundación, aportando sus conocimientos y habilidades.

PERSONAL

Raquel Brea ha realizado cursos en INTEC sobre discapacidad, en American University (Washington, D.C.) sobre arbitraje y actualmente está cursando la carrera de Political Management and Advocacy en George Washington University.

CASADA: con Carlos Augusto Pared Vidal

PADRES: José Brea e Yvette Bermúdez

HERMANA: Amelia