Patricia Janiot: Testigo de la historia

Rosanna Rivera

rosanna.rivera@listindiario.com

Atlanta, Georgia

Visualmente, a primera instancia su delicada presencia, esbeltez y finos modales impactan… ¡ojo! Los cuales no impiden ni por un ápice develar el fuerte carácter y seguridad que habita en ella.

Patricia Janiot es una auténtica representante del aspiracional de la mujer de nuestros días: Sagaz, curiosa, coherente en sus lineamientos, intransigente en sus convicciones y capaz de desarmar con su espléndida sonrisa y moderado tono de voz, al más complejo de los mortales en centésimas de segundos.

Nos recibió en su casa, en la ciudad de Atlanta, en el elegante Lenox, donde descubrimos la atenta ama de casa que puede llegar a ser y cómo se desenvuelve a las mil maravillas en su papel de madre de dos jóvenes encantadores: Tabatah y Tadeo, y como esposa del reconocido arquitecto argentino Miguel Yelós San Martín, quien la admira y apoya en el diario trajinar de una de las profesiones más apasionantes y sacrifi cadas del mundo: el periodismo.

Patricia Janiot nació en Bucaramanga, Colombia, se graduó en Periodismo y Comunicación Social en la Universidad de la Sabana en Bogotá; estudió Transmisión y Producción de Radio y Televisión en el Colegio Superior de Telecomunicaciones en Bogotá y posee el título en inglés de la Universidad de Cambridge.

Se incorpora a la cadena CNN en 1992 y conduce “Las Noticias”, un compendio dinámico de la actualidad mundial, junto a Daniel Viotto; “Noticias México”, un espacio dedicado a cubrir noticias nacionales e internacionales dirigido a los televidentes mexicanos; “Panorama Mundial”, un programa que coloca los sucesos internacionales en perspectiva, además de contribuir con una columna semanal para CNN en Español Radio.

Sus entrevistas a Fidel Castro, Collin Powel, Bill Clinton y Pinochet, son referencias obligadas al hablar de periodismo serio y de credibilidad, pues su experiencia y coherencia a través de los años la colocan en un sitial preferencial en el ejercicio diario de periodismo en el continente.

OBRA SOCIAL

Janiot es la presidenta de la fundación “Colombianitos”, dedicada a ayudar a niños afectados por la violencia en Colombia. También es directora de Innovamérica, el primer premio regional para destacar las mejores iniciativas en las categorías de ciencia y tecnología, educación, empresa e industria, medio ambiente, desarrollo comunitario y diseño.

Por estos esfuerzos humanitarios, en el 2012 Patricia se convirtió en merecedora del premio “Champions of Change”, otorgado por La Casa Blanca a líderes hispanos con gran éxito en los Estados Unidos, que además desempeñan labores para el desarrollo de las comunidades de sus países de origen.

Una trayectoria marcada por el éxito

Gracias a su excelente labor periodística, Patricia Janiot se ha convertido en testigo de importantes acontecimientos que han marcado la historia.

Patricia, los televidentes tenemos un concepto definido y, en cierto modo, estereotipado en base a tu trabajo en la televisión, pero tú, ¿cómo te ves?

Me veo como una persona disciplinada, espontánea y muy activa. Me encanta hacer muchas cosas a la vez, muy inquieta y sumamente curiosa.

¿Cómo fueron tus inicios en esta carrera tan apasionada?

Empecé en radio. Mi primer trabajo en medios de comunicación fue en Radio Caracol en Colombia; inicié con un programa que se llamaba “Testimonio” era de investigación, me ofrecieron presentar noticias. En aquella época no había canales en mi país, eran como empresas que se dedicaban a producir cierta programación, realmente eran estatales. En ese entonces trabajaba en dos programas, hacía “Testimonio” en la radio y también le manejaba las Relaciones Públicas a Editorial Planeta. Mis amigos me decían en broma “tú tienes más puestos que un autobús”.

¿Qué te motivó a dedicarte a esta carrera?

Hace veinte y pico de años, no te digo el pico porque no es largoÖ (risas), participé en un reinado de belleza en Colombia, a la vez que terminaba mi carrera de Diseño Arquitectónico, entonces cuando empecé a hablarle a la prensa por esto del reinado, decía la gente que me desenvolvía muy bien.

Comentaban que tenía una muy buena facilidad de expresión, entonces empezaron a ofrecerme trabajos para televisión, y en aquella época para trabajar en televisión había que tener una licencia, y se debía presentar un examen para el ministerio de comunicación, y me dije “me voy a preparar para pasar este examen, pues me parece fabulosa la oportunidad”, así que empecé a estudiar producción de radio y televisión, con tan buenos resultados que me sugirieron, que por qué no me dedicaba de lleno a esta profesión, y el curso era como una carrera de periodismo, pues tenía dicción, redacción, edición, locuciónÖ

Así que cuando acabé el curso y obtuve mi licencia, me matriculé en periodismo en la Universidad de la Sabana en Bogotá; me gradué y digamos que eso fue lo que hizo que me motivara, ya estando allí me di cuenta que realmente me gustaba, y me dije “Patricia si te vas a dedicar a esto como debe ser, debes dedicarte en serio” y así mismo lo asumí de inmediatoÖ

¿Encontraste dificultades en el trayecto de Colombia hasta Atlanta?

Yo inicié en CNN en el 1992. Llegué procedente de New York, trabajaba con Univisión en New York y antes de eso trabajaba para Univisión en Los Ángeles. Me enteré que estaban buscando una “anchor” de noticias. Fue una selección muy ardua, en la cual pasaron seis meses, tuve que enviar demos, hojas de vidaÖ hasta que al fin me llamaron y me invitaron a hacer una prueba ante cámaras etc. Y me dijeron “estás con otra finalista” y me dije “esto parece un reinado”; pero luego me informaron “fuiste la escogida” y no te puedes imaginar!

¿Cuál fue tu reacción al saber que formarías parte de la cadena más respetada del mundo?

Rosanna, no te puedes imaginarÖ ¡Fue un sueño hecho realidad, súper feliz, encantada! CNN es lo máximo para cualquier periodista de televisión, realmente es estar en grandes ligas.

¿Cómo ves la realidad latinoamericana, desde tu punto de vista?, ¿Cómo nos visualizas en diez años?

Yo espero que tengamos algún día la certeza de tener más igualdad de condiciones, que haya mayor definiciones, menos pobreza, más oportunidades, más empleos, mayor inversión que tengamos desarrollo, que podamos exportar, que tengamos un mayor acceso a la educación, que nos integremos, que podamos sacar los barrios de las zonas de alto riesgo, pues cada vez que llueve se inundan por las catástrofes atmosféricas, son cosas muy lamentables.

Me gustaría que se construyesen infraestructuras estatales para los que viven en los cinturones de miseria. Tenemos mucho camino por recorrer...

¿Cuáles son los verdaderos retos del periodismo en América Latina?

Nosotros tenemos una gran responsabilidad social de fiscalizar, de garantizar que exista el buen gobierno, de ser un canal entre el público y quienes hemos escogido a través del voto democrático, para que realmente se dignifique la actividad política. Debemos tener la fortaleza de enfrentar todos esos intereses que están en juego a la hora de hacer ese oficio, me refiero a intereses políticos que en nuestros países nos obligan a autocensurarnos, con desafíos y peligros a los que nos tenemos que sobreponer.

Patricia, ¿nunca te han censurado directamente o amedrentado?

Desde que estoy trabajando en CNN he tenido situaciones incómodas, pero siempre manejables. Nunca he tenido que entregar una grabación o que me censuren por una opinión, no, ¡eso nunca!

¿Crees que los latinoamericanos tenemos la capacidad de reinventarnos y de llegar a encontrar una agenda común?

Somos un solo continente, pero existen grandes diferencias entre nosotros mismos, y en verdad es difícil de llegar a acuerdos cuando hay diferencias. Yo creo que, básicamente, la falta de compromiso de muchos sectores por hacer de nuestro continente un lugar mejor.

La corrupción ha ayudado a que vivamos en este atraso social y también la miopía de los países desarrollados en Latinoamérica, que no ven una manera de invertir para ayudarnos a salir adelante de este atolladero, como decimos en Colombia.

Lo ideal sería que los países europeos, asiáticos inviertan en forma permanente en Latinoamérica y no solamente inviertan, sino que destinen una gran parte de su presupuesto en nuestros países, así evitarían problemas de inmigración y tendrían vecinos con los cuales podrían negociar e incluso vecinos que podrían adquirir sus productos a alta capacidad adquisitiva. De ser así, tendríamos países donde no habría ni guerrilla, ni narcotráfico, porque habría una calidad de vida digna y decente.

Patricia, ¿qué le dirías a una nueva generación de periodistas, jóvenes para que se mantengan inmunes a la corrupción y para que enfren los retos de estos agitados tiempos?

Que desarrollen capacidad de análisis, de cuestionamiento, que eleven a un máximo nivel la posibilidad de dudar. Nos hemos dedicado a cubrir las agendas gubernamentales y nos hemos alejado un poco de la gente, nuestros informativos y medios de comunicación se centran en temas gobiernistas y las cosas son más atractivas si las vemos desde la óptica de la gente que sufre, el bien o el mal del gobierno, el que vive experiencias de una u otra manera que vale la pena contarlo.

Nos hemos alejado de esa función y lo ideal es hacer un servicio público. Lo ideal sería que el periodista cree un mundo mejor para todos, no para sí mismo.

PATRICIA JANIOT POR DENTRO

“Estoy en una posición privilegiada y vivo en un país lleno de oportunidades, eso me hace tener la obligación de devolverle la mano a mi país (Colombia). En esta profesión la mayoría de las cosas que informamos tienen una alta carga negativa, y si te pones a pensar, 25 años en este ambiente es para enloquecerse. Por eso la labor social que realizo a través de Colombianitos es una manera de darle un balance a mi vida y de hacer algo que cambie la realidad de alguien.

Cuando uno está en esta dinámica diaria respirando noticias y haciendo lo que a uno le apasiona, se sufre con mayor intensidad. Por eso el mayor consejo que puedo darle a las mujeres es traten de equilibrar su vida, que pongan a su familia en primer lugar.

UN POCO MÁS

Janiot confiesa que la asignación más importante de su carrera fue entrevistar a su madre, Zunilda Martirena. “En 25 años esa ha sido mi entrevista más comentada y la que más repercusión ha tenido. Creo que la gente descubrió una parte desconocida de mi vida, y eso generó una conexión que conmovió al público. Ella me pidió no ser tan dura con los entrevistados, y le hago caso, pero a veces todo depende si hay temas controversiales involucrados. Creo que la obligación de cada periodista es ser rigurosos, cuando hay algún problema, nuestro trabajo es averiguar qué se hizo mal y quiénes son los responsables. Para eso estamos”.

Ese es el mayor desafío que enfrentamos las mujeres de hoy”.