Eladia Torres: fuente de alegría e inspiración

Marcelle Flores

marcelle.flores@listindiario.com

Punta Cana

Por el caminar de la vida conocemos muchos tipos de personas, algunas buenas, otras no tanto, pero pocas veces encontramos quienes nos inspiran a ser mejores seres humanos, mejor como mujeres. Este es el caso de la puertoplateña Eladia Torres, una “mujer 4x4”, que a pesar de las adversidades de la vida, ha sabido ser una fuente de alegría para los que la conocen y un pilar para sus hijas. Propietaria de la conocida sala de belleza y estética Bana.

¿Cómo fue su niñez?

Muy afortunada, al crecer en el seno de una familia con valores y principios muy arraigados, donde el respeto y la unión familiar eran las bases principales en nuestra familia.

¿Dónde realizó sus estudios?

Realicé mis estudios primarios en el Colegio Mary Lighow y secundarios en el Colegio San Felipe Apóstol, ambos en mi ciudad natal, Puerto Plata. Asistía a los campamentos de verano de Northfields Mount Hermon School en Massachusetts. Estudié Administración Hotelera en la PUCMM de Santo Domingo y en Cambridge University en Londres, Inglaterra.

¿Cuál es el consejo que siempre les da a sus hijas?

La humildad, la responsabilidad, el respeto al prójimo. Son los mejores consejos que se les puede dar a los hijos.

¿Cuál es su modelo a seguir?

Me identifico profundamente con los principios y valores con los que se ha desarrollado el Grupo PuntaCana.

¿Quién ha sido su inspiración para crecer espiritual y profesionalmente?

Desde la niñez, admiré cómo mi madre lograba mantener la organización, la armonía de todos en la familia y nunca la vi lamentarse. Pensé que nunca tenía dificultad porque siempre regalaba una sonrisa aún en los momentos más difíciles.

Ya en la etapa de mi desarrollo profesional, admiro la capacidad de Haydée Kuret de Rainieri, no sé cómo se las ingenia, pero el tiempo le alcanza para todo. Haber tenido la oportunidad de trabajar cerca de ella me ha impregnado con su pasión, su entrega, el empeño y la dedicación que brinda a cada proyecto bajo su dirección, tanto en el plano laboral como en lo personal.

¿Cuál ha sido la mayor dificultad que ha enfrentado?

Las dificultades de cualquier persona emprendedora, que sin contar quizás con las condiciones favorables en algún trayecto del camino, no me he dejado vencer por las caídas o las dificultades. Me puedo considerar dichosa por haber recibido el don de la paciencia y la constancia hasta llegar al objetivo.

¿Qué la motivó a iniciar en el negocio de la belleza?

Aunque alejada de mi profesión, pero cercana en lo que me apasiona, el servicio, y por la necesidad inexistente en el momento preciso y en el lugar donde hoy aún vivo. Se me ocurrió que la sala de belleza, podría ser un negocio que nos resolvería el problema al grupo de damas que inició a formar la comunidad del PuntaCana Village, de eso, ya hacen 15 años aproximadamente.

¿Está considerando iniciar otro tipo de negocio?

Como no soy estilista de profesión, y luego del negocio de la sala de belleza haber arrancado de manera positiva, me hacía falta mi profesión, y creé una compañía de administración de propiedades privadas, la cual lleva 12 años en función, y he logrado un complemento que me llena de mucho entusiasmo, porque disfruto a plenitud ver la satisfacción de mis clientes complacidos del servicio recibido, y no hay mejor regocijo interior de irte a tu casa con la certeza del deber cumplido.

¿Qué desea hacer y ha hecho para seguir creciendo profesionalmente?

El desarrollo es imparable, y por la demanda, tendremos nuevos conceptos de servicios dentro del mismo género de negocios, por lo que próximamente tendremos la apertura de una nueva sala de belleza, y de igual forma, también estamos abriendo nuevos campos de servicios en el área de la administración de propiedades.

¿Cuál es su consejo para las mujeres temerosas que desean emprender?

Que confíen, que se arriesguen; con fe y determinación lograrán sus ideales, y que cuando tengan una caída, es cuando más fuerte deben levantarse.

¿Cuál piensa usted es la posición de la mujer dominicana en la sociedad?

Vivimos en un país rico en calidad humana y belleza natural. Uno de los componentes más fuertes son precisamente ellas, las damas dominicanas, que desde nuestros inicios han sido ejemplos fundamentales, para hoy día continuar relevando ese legado que recibimos y aprendimos desde el primer día que entramos a un salón de clase. Siento orgullo y admiración por un amplio grupo de damas que cada día ponen en alto nuestro país.

¿Qué entiende usted que la mujer dominicana ha aportado a esta sociedad?

De todo, educación, cultura, valores invaluables, elegancia, clase, civismo y humanidad. Son muchos aportes, puedo concluir diciendo que la mujer dominicana es única y auténtica.