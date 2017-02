Rafael Féliz y Lina Eusse Eternos enamorados

Águeda Solano

agueda.solano@listindiario.com

Santo Domingo

Este mes se celebra uno de los sentimientos más nobles: el amor. Ese que inspira a los poetas a escribir metáforas; que los filósofos han tratado de revelar su esencia, mientras que los psicólogos lo definen como el núcleo de la vida.

Cada pareja tiene una versión diferente de cómo conoció el amor, pero aun con sus distintas modalidades, una vez llega, cambia la vida de quien lo experimenta.

Así es el caso de Rafael Féliz y Lina Eusse, quienes hablan abiertamente del amor que los une.

Se conocieron en el aeropuerto de Cancún. Cuentan que bastó solo una mirada para ambos darse cuenta que estaban hechos el uno para el otro.

A partir de ese momento surgió una relación que posteriormente culminó con su unión matrional, en la que han procreado dos hijos que completan la familia de siete integrantes.

“Soy el esposo de una colombiana que es la debilidad de mi vida”, dice Rafael emocionado ante la pregunta de qué significa Lina para él.

El tipo de trabajo que Rafael Féliz realiza demanda mucho tiempo, pues necesita estar viajando constantemente por el mundo, sin embargo, no es una excusa para descuidar a su familia.

“Tenemos un acuerdo, y es que no importa en la ciudad del mundo que se encuentre Rafael, los viernes regresa a su casa en Estados Unidos para estar con su familia”, dice Lina.

“Si por alguna razón no puedo llegar, mi maravillosa esposa va hacia donde yo estoy. De esa manera mantenemos unida a la familia”, asegura Féliz.

La feliz pareja cuenta que desde el día en que se conocieron sus vidas y las de sus hijos han girado alrededor del mar. Un escenario que definen como profundo y calmado por las características que posee.

Solo para dos

Cada semana, los esposos tienen una cita romántica, la cual se lleva a cabo normalmente los viernes por la noche.

Para celebrar las fechas especiales los ‘eternamente enamorados’, realizan actividades distintas, predominando siempre irse de viaje a algún lugar romántico.

“Tengo una esposa fantástica que me apoya en todo lo que hago. Cuando me ve complicado me dice: ‘Baby tranquilo, todo va a salir bien, y si sale mal no pasa nada’, esa frase me da cierta confianza, me inspira”, confiesa.

Lina Eusse dice que el amor que siente por su esposo es difícil de describir, para ella su unión es perfecta.

Mientras recorrían las instalaciones del hotel Nikelodeón, perteneciente a la cadena turística Karisma Hotels and Resorts que Rafael representa, la pareja constamente manifestaba, a través de sus gestos y hálagos, el gran amor que se profesan.

Féliz explica que es necesario tener muy claro cuáles son las cosas que uno no está dispuesto a negociar en la vida.

“Poca gente analiza estas cosas, y es algo muy importante, en lo que hay que hacer énfasis, yo nunca voy a negociar mi familia, mi esposa, mi honestidad ni mi dignidad”, sostiene.

“Desde siempre he tenido claro lo que no quiero, y lo que nunca he querido es ser mediocre, conformista ni un seguidor; siempre he buscado mi propia luz”, expresa Féliz, quien siempre vive buscando qué hacer. Se considera un soñador, su mente nunca está tranquila, vive generando ideas, nuevos planes y proyectos.

Explica que su éxito en los negocios va de la mano con su vida de pareja. Ambos son partes esenciales de su mundo, y producto de su trabajo incansable.

Hoy, con una esposa que ama y una familia con la que está comprometido de por vida, da gracias a Dios por todo... “Es más de lo que había soñado”.