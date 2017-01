Sabrina Marizán: "Siento que la viola me complementa"

Rosmery Méndez

Santo Domingo

Apenas siete años tenía Sabrina Marizán cuando en una presentación del colegio su voz fue sensación, escucharla hizo que algunos de los allí presentes se acercaran a su madre para motivarla a “sacarle provecho” a ese talento.

Poco tiempo después del día de su primera presentación en público, sus padres, Miosotis Abreu y Grandersio Marizán decidieron inscribirla en la Escuela de Música Moderna (CEMM), donde pulió su talento innato que es el canto y donde lleva 12 años estudiando.

La pasión se le nota en cada una de las palabras que pronuncia y el brillo de sus ojos cuentan por sí solos que dentro de ella hay una gran artista.

El respaldo que le ha dado su familia ha sido una de sus motivaciones. “Siempre tuve el apoyo de mis padres, de mis hermanos y de todo el que me rodeaba, porque cuando uno demuestra qué es lo que de verdad le gusta, la gente que te quiere te apoya sin condiciones. Les agradezco mucho a mis padres porque siempre están para mí en cada paso que doy en esta carrera”

A parte de tener unas cuerdas vocales que entonan notas angelicales, Sabrina toca la viola desde hace 4 años. “Elegí la viola porque es muy diferente al violín y el chelo, no muchas personas lo tocan, y aunque no es un instrumento solista, da una buena base y crea la armonía en una canción. La viola viene siendo como la 'niña mimada'”, explica emocionada.

A pesar de que apenas tiene 18 años, Sabrina tiene clara muchas de sus metas, por ello decidió, al abrirse una vacante, aplicar para ser maestra en el CEMM; en la actualidad le enseña lo aprendido a niñas que como a ella le apasiona el canto. “Hay días que me siento un poco cansada, pero pensar en que voy a ver a mis niñas, me motiva a levantarme”.

Recientemente se matriculó en la carrera de Licenciatura en Música Contemporánea en la UNPHU, experiencia que según ella hasta ahora ha sido gratificante y diferente a todo lo que antes conocía.

“No pensaba que formar parte de esta carrera me abriría más la mente, yo me formé en música clásica, en la universidad todo es popular; cuando inicié la carrera me sentí un poco desubicada porque te enseñan a ser más espontánea, a expresarte libremente con la música”, cuenta Sabrina mientras sonrie a carcajadas.

Asegura que aunque espera ser de las mejores, su propósito es que en República Dominicana le den más importancia a lo autóctono. “La música de un país es lo que lo identifica, yo quiero que se conozca la diversidad de géneros que tenemos como país; que nuestros talentos se conozcan en todas partes del mundo, pero lo que verdaderamente nos describe como dominicanos”.