La felicidad cuesta

¿Qué es la felicidad? Es un estado de bienestar que puede ser provocado por distintas situaciones, pequeñas o grandes y de la que no podemos medir el tiempo de duración, ni el éxtasis al que ésta nos induce, aunque si la satisfacción. Siempre he creído que la felicidad es un estado individual que vivimos por decisión propia y no está sujeta a ninguna otra persona.

Esto me ha llevado a encuestar a algunas personas, cercanas o no. Las teorías no se han hecho esperar, algunas con justificación, otras con una muy vana idea del término, porque no saben identificar lo que sienten y lo que a su vez ésto provoca.

He vivido en carne propia los riegos a los que se somete un ser humano cuando decide ser feliz, porque al tomar esta decisión debe tener la gallardía de reconocer que nada, ni nadie se interpondrá en nuestro sentir, en nuestra manera de actuar y en la forma de ver cada situación.

En el trajín diario me he encontrado con gente feliz y otros que, necesitan de muchas cosas materiales para medir sus bendiciones. Mi conclusión: hay quienes no son felices porque no conocen ni siquiera el término y han perdido la capacidad de sentir el valor de las cosas. Sin embargo, admito que he tomado el tema por la situación de una muy buena amiga. Ella es una de esas personas que nos regala la vida para siempre, la conocí gracias al trabajo que ambas realizamos, aunque nos desenvolvemos en áreas distintas.

Aprecio en ella su sinceridad, nunca me ocultó su realidad, ni a mí, ni a nadie, por lo que sé de dónde proviene y como había llegado a posicionarse en el mundo laboral que había elegido y que soñaba desde niña. ¡Ese es su orgullo! Posee cualidades que la hacen un ser humano sensible y sufrido. Es una mujer elegante, de un lindo color de piel y larga cabellera.

En su momento estuvo económicamente estable; una buena casa, en un exclusivo sector de la ciudad, que distaba mucho de aquel barrio de la parte alta que la había visto crecer. Y qué decir de su lindo vehículo 4x4 último modelo, viajes, joyas y un próspero negocio, además tenía una familia. ¡Lo tenía todo! Justo lo que una mujer sueña. Hasta ahí todo era color de rosa y ésta era la visión que cualquiera que la conoce pudo haber dicho de ella.

Al conocer el cambio drástico de su existencia, aprendí una lección de vida. Su historia parece haber salido del guión de una telenovela mexicana, solo que esta se desarrolló a la inversa y en vez de la cenicienta volverse princesa su insatisfacción la llevó a dejarlo todo y de princesa se convirtió en cenicienta, por decisión y amor. Y cuando cito todo, incluyo la familia. ¡Volvió a ser pobre! Si, de dinero. Pero no de satisfacciónes. Hoy vive de su profesión, muy distante a su acostumbrada clientela.

Es una mujer empoderada, injustamente criticada y abandonada por muchos. Ahora creo que tiene más valor como ser humano y me lo ha demostrado con hechos. La vida se trata de hacer lo que nos da satisfacción individual. Y sí, la felicidad cuesta cuando vivimos en el cuerpo y el alma de otros y no buscamos nuestro propio bienestar. ¡Sea feliz! Nos leemos la próxima semana con el poder de Dios.