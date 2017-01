Andrés Pichardo Rosenberg Tiempo de salud

Fanny Santana

momentosconfanny@gmail.com

Casa de Campo Resort & Villas no tuvo una rosa pintada de azul, pero si varios motivos para celebrar un coctel donde presentó, ante personalidades de la vida nacional, las credenciales oficiales de Andrés Pichardo Rosenberg como su nuevo presidente. El ejecutivo viene presidido de una vasta experiencia en la industria turística nacional e internacional; es dominicano y regresa al país luego de 14 años en el exterior dirigiendo resorts reconocidos por Leading Hotel of the World. Le deseo que a partir de ahora comience a dejar huellas positivas de su profesionalidad y don de gente.

¡Enhorabuena! Casa de Campo

En las primeras palabras de Andrés Pichardo, después de agradecer su designación, destacó cómo Casa de Campo Resort & Villas forma parte del desarrollo de la industria hotelera en República Dominicana, dando paso a un momento muy significativo y grato cuando dijo que “ el resort es reconocido como el destino ideal para el mercado internacional; son los dominicanos y residentes en el país la clientela constante del resort por lo cual estará muy cercano al público y sus expectativas.” Por su parte, la dinámica Kirsis Méndez, directora de Ventas del resort, detalló los diferentes paquetes y ofertas que Casa de Campo Resort & Villas tendrá disponible para este año.

Downtown Center

Llegan buenas noticias desde Downtown Center, nos invitan a “Tiempo de Ssalud” una jornada que promueve la cultura de cuidado de la salud. Está programado del 6 al 11 de febrero. Ana López, directora de mercadeo de Downtown Center nos pone en contexto: “El inicio de año nos provoca hacer nuevos planes y al poner cosas positivas en nuestra lista de objetivos que siempre es encabezada por este año voy a ponerme en forma”, y tiene toda la razón. Esta jornada cuenta con una plataforma de conferencias, degustaciones y actividades que permitirán a los participantes de una forma fácil y entretenida gestionar los aspectos relacionados con su salud, así mismo aprender sobre: nutrición, belleza orgánica, entrenamiento físico y clases de cocina saludable.

Finamente, fui invitada a la inauguración de Ivel’s Tea, un espacio bien acogedor para los apasionados del té. Está en el primer nivel de Plaza Las Américas II, pero en la próxima entrega les cometo más...

¡Les dejo mi ternura!