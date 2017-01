Los People's Choice Awards

Carlos Lamarche

Especial para Listín Diario

People’s Choice Awards es el galardón estadounidense entregado en base a las votaciones del público. Su alfombra no tiene un código de vestuario definido, por lo que a este escenario pueden llegar las estrellas con “lo que sea”. Por lo general, los invitados no lucen galas.

Esta versión tuvo un poco de todo… En momentos tuve la sensación de que el público no solo eligió los ganadores, también eligió su vestimenta.

Aquí los looks que entendemos fueron apropiados y los que nos dejaron un mal recuerdo.

JENNIFER LÓPEZ

Diseño de Reem Acra.

Siempre podemos contar con ella en una alfombra.

No o es usual verla en un traje de esta diseñadora, pero realmente nos encantó que le diera un respiro a los diseños de Zuhair Murad, que son más en brillo y transparencias. La pieza del top bordada en pedrería es una maravilla y qué decir del maquillaje.

¡Espectacular!

BLAKE LIVELY

Un modelo de Elie Saab.

Esta veterana en estilo trajo a la alfombra un vibrante vestido en flecos, nos encantaron los aretes geométricos estilo Art Deco y el maquillaje muy similar al de Jennifer López. ¡Le damos un 100!

RUBY ROSE

Diseño de Veronica Beard.

Literalmente el color naranja es el nuevo negro. La actriz y modelo llegó en este vibrante traje de dos piezas, el cual le quedó perfecto.

Su look transmitió su personalidad, y la premiación es perfecta para lucir este tipo de prendas de chaqueta y pantalón. Además esos labios... ¡Me encantaron!

ACERTARON

PRIYANKA CHOPRA

Diseño Sally Lapointe.

Mi favorita. Esto nos demuestra que en el tema Red Carpet, “unas van de cal y otras van de arena”. Si bien ella quedo entre las peores vestidas en la alfombra de los Globos de Oro, este vestido fue una excelente elección. El color perfecto para su piel, los hombros al descubierto, los flecos aplicados en la falda, su cabello. Tiene lo que más valoramos, un efecto sin esfuerzo, eso es lo que cada persona debe que buscar a la hora de vestir.

NO ACERTARON

FITH HARMONY

Un tema importante cuando eres parte de un grupo musical, más si es de chicas, debemos cuidar algunos detalles: No ir todas vestidas del mismo color, pues pareciera que compraron en un especial de telas y por favor no exagerar las dosis de cabello postizo y maquillaje. Además de controlar los abiertos y escotes … ¡Y eso que falto una integrante!

KRISTEN BELL

Esta bella actriz lo tiene todo para siempre estar en la lista de las mejores vestidas. Esta vez, este jumpsut, que le queda grande, la puso en el listado de las que no acertaron. No entendí esa parte blanca en el top. No luce ni siquiera un diseño profesional, ella misma en su paso por la alfombra no se sentía cómoda.

¡Suerte para la próxima!

JODIE SWEETIN

No nos cansaremos de decir que los estampados de flores no son para la alfombra, mucho menos estos, que parecen literalmente para forrar una silla de habitación. Y qué decir del jacket de leather y el peinado… ¡Demasiada información!