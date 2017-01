Pasión por la flauta

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

Santo Domingo

Lo que a principio surgió como una forma de disciplina, es hoy la pasión, profesión y estilo de vida del flautista Víctor Manuel Hernández, un joven que ha recorrido escenarios internacionales jamás pisados por un dominicano que toque este instrumento.

El artista conoció la flauta cuando llegó a las instalaciones del Conservatorio Nacional de Música de la mano de su madre, Yris Margarita Ramírez. Inmediatamente, su estructura tan pequeña y liviana, llamó su atención y dijo que la quería.

Antes de contarnos su historia, el artista develó su talento e histrionimo al tocar brevemente su flauta en la sala de visitas de la Redacción de este diario, lo que desmotró la inmensa pasión que siente por lo que hace.

Cuenta que al unísono con sus estudios siguió perfeccionándose y participando en concursos que le alimentaron su vocación hasta convertirlo en lo que es hoy.

Su amor por la música lo llevó a participar en el 2011 en un concurso de instrumentos de Viento Madera y Metal ICA en la ciudad de Santiago, en el que resultó ganador, ese mismo año también culminó su estadía en el Consevatorio, bajo la tutela del maestro Andrés Guzmán. Ambos acontecimientos le impulsaron a seguir luchando por alcanzar su sueño: estudiar fuera del país y convertirse en un flautista de fama mundial.

Terminada esta etapa en el país, y con varios logros a cuesta, decide solicitar matrícula en la universidad Schwob School of Music de la Columbus State University en Columbus, Georgia. Ahí le aprobaron media beca. En busca de conseguir la otra mitad llega al Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología donde creen en su talento y futuro en la música y logra su objetivo.

Han sido muchos sacrificos y sufrimientos los que ha experimentado por estar fuera de su patria y lejos de su familia. Con lágrimas confiesa que, precisamente el día de su primer concierto se entera que su abuela materna, a quien le había prometido volver a ver, el día que se despidió de ella, murió. “Pese a mi dolor tenía que dar lo mejor de mí en el escenario”, confiesa

Han sido muchos los momentos de nostalgía, pero estar en algunas de las más renombradas residendecias de verano, como es la Marini Piccinini International Flute Masterclass, en el Peabody Conservatory Baltimore, Jeffrey Khaner Master Class, en el prestigioso Curtis Institute of Music Philadelphia, y en el Jim Walke’s Beyond The Masterclass at the Colburn School en los Angeles, son sus mayores recompensas.

Víctor dice que son innumerables los conciertos en los que ha participado, y de igual forma, en los que ha sido ganador; aunque tiene que dar gracias a Dios por haber obtenido el primer lugar del Georgia State MTNA Young Artisti Competion, porque le permitió representar este mes el estado de Giorgia en Young Artisti Competion Columbia, South Carolina.

Su más recientes logros incluyen el segundo lugar del Golden Classical Music Award Internacional Competition y el primer lugar de la American Protege Internacional Woodwind & Brass Competition, posición que le permitirá hacer su début en el próximo mes de abril en una de las salas de conciertos más afamada, como es el Carnegie Hall en la Ciudad de New Yok.

Víctor Hernández dice que gracias al apoyo de su familia ha podido llegar donde está. “Cada vez que necesito de apoyo económico lo tengo, de una forma u otra, porque ellos hacen hasta lo imposible por ayudarme”.

Asegura que tocar la flauta requiere de mucha concentración, dominio escenénico y estar consciente de que hay un público esperando lo mejor .

“Mi participación en la Filarmónica Joven, en el Sistema de Orquestas Juveniles de República Dominicana y la de Juan Pablo Duarte del Conservatorio; más haber pasado por la batuta de maestros como Dante Cucurulo, Andrée Martín, Benajamín Zander, Néstor Torres, ganador del Latin Grammy Award, me han dado la preparación necesaria para tocar mi flauta de forma profesional. Aunque lo más importante es la pasión y entrega que doy a mi público cuando estoy en un escenario, sin importar lo que me esté pasando física y emocionalmente”, sostiene Hernández muy emocionado.