La mujer que marcó el éxito de Donald Trump

Celeste Pérez

Santo Domingo

Kellyanne Conway dejó su huella en la historia al convertirse en la primera mujer de Estados Unidos que dirige la campaña presidencial de un candidato republicano ganador.

Curiosamente Conway tiene varios motivos para estar feliz este 20 de enero: está celebrando sus 50 años, su líder asume posesión del cargo de presidente de Estados Unidos, y ella estrena rol en el nuevo gobierno como una de las consejeras del presidente en la Casa Blanca.

Aunque su rostro había aparecido en innumerables ocasiones como comentarista conservadora en la televisión de Estados Unidos, su imagen fue conocida mundialmente cuando el equipo de Trump la presentó como la nueva directora de la campaña.

Nació en Nueva Jersey. Estudió Ciencias Políticas y Derecho. En 1995 fundó “The Polling Company”, la empresa de estudios de opinión que preside y que ha ganado prestigio en los ámbitos más conservadores.

En su lista de clientes aparecen políticos y grupos como el vicepresidente electo, Mike Pence, la campaña presidencial de Newt Gingrich, los congresistas Steve King y Michele Bachmann, la Fundación Heritage, la Asociación Nacional del Rifle y el Consejo de Investigación Familiar, entre otros.

“Una de las cosas más importantes que les digo a mis hijos es que el trabajo duro recompensa. No puedes rendirte. No puedes quejarte. Nunca puedes reclamar que algo es injusto o desigual”, sostiene Conway como parte de su filosofía de vida.

Experta en marketing político impulsó estrategias claves para el triunfo del multimillonario en su carrera hacia la Casa Blanca.

“No soy partidaria de la identidad de género, no fui contratada por ser mujer, pero ahora tengo algo para contarle a mis tres hijas y mi hijo”, dijo Conway en una entrevista a BBC Mundo en el pleno desarrollo de la contienda electoral.

Conway ha expresado que no se siente diferente por el hecho de ser mujer, pero reconoce su conexión con el mundo femenino. “Mis padres se divorciaron cuando tenía tres años. Crecí en una casa con mi madre, mi abuela y dos de las hermanas solteras de mi madre. Así que cuatro mujeres italianas católicas me criaron”.

En 2005 escribió, junto a la estratega demócrata Celina Lake, el libro “Lo que realmente quieren las mujeres: cómo las mujeres estadounidenses están borrando silenciosamente las líneas políticas, raciales, de clase y religiosas para cambiar la forma en que vivimos”.

DE CERCA

Comprometida. “Aprendí que en el ambiente de trabajo hay mucho espacio para la pasión pero muy poco para la emociónÖ Le digo a la gente todo el tiempo: No se confundan porque me ven mujer, de día, en el trabajo, soy un hombre’”.

Apasionada. “Para triunfar en el competitivo mundo de las encuestas y la política, un negocio dominado por los hombres durante décadas, he tenido que trabajar duro y constante. De alguna manera también he tenido que distanciarme, al menos públicamente, de la herencia femenina”, dijo en una entrevista a la revista “The New Yorker”.

Combinación perfecta

Su amistad con Trump.

Kellyanne Conway se casó en 2001 con el abogado neoyorquino George T.

Conway III con quien tiene cuatro hijos. Pocos años después la pareja se trasladó a un apartamento de la Torre Trump de Manhattan. Ahí comenzó su amistad.

Sus caminos se cruzaron en marzo de 2015, cuando Trump le habló sobre su idea de lanzarse a la carrera por la Casa Blanca. Trump le ofreció un puesto en su equipo pero Conway rechazó la propuesta.

En su lugar, se puso a disposición del senador Ted Cruz, quien era rival de Trump en su aspiración por conseguir la nominación del Partido Republicano. Tras la retirada de Cruz, Conway le dio el sí a Trump y en junio entró en su equipo de campaña como asesora.

Para quienes los rodean, una de las razones del éxito de Conway en la campaña de Trump es la buena química que hay entre ellos.

“Hay dos cosas importantes que aprendí en este proceso: si intentas aplicar tácticas convencionales a Donald Trump, te llevarás una tremenda decepción. Y la segunda, nunca apuestes contra Donald Trump”, señala la experta con satisfacción.