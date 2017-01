Perfil de Donald Trump

Ivelisse Villegas

ivelisse.villegas@listindiario.com

Santo Domingo

Además de su estatus como hombre millonario, político, padre y abuelo, tiene muy buen gusto a la hora de vestir. El periódico norteamericano ‘The New York Times’ reseña que, Trump acostumbra usar trajes de Brioni, una de las firmas de moda italiana más prestigiosa del mundo.

Esta compañía se caracteriza por sus impecables trajes, a un elevado precio. Sus valores van desde los 6 mil hasta los 17 mil dólares.

Trump siempre viste camisa blanca, corbata roja y chaqueta azul, lo que denota a un hombre conservador que se caracteriza por estar impecable.

Incógnita

Al igual que a su esposa Melania Trump, nadie sabe quién los vestirá en el día de hoy, secreto que se ha mantenido como una incógnita.

Es tradición que para la ceremonia de juramento en el Capitolio, en Washington DC y para la cenas de galas que se realizan en distintos escenarios, los protagonistas luzcan dos cambios de vestuario.

Una pluma millonaria para sus lectores

El magnate es autor de libros de empresa y de autoayuda. El más reciente, “Great Again: How to Fix Our Crippled America”, (Una vez más: ‘Cómo arreglar nuestra América dañada’) Es una edición actualizada de ‘Crippled America’ de 2015 y en el que expone en negro sobre blanco su programa político. Otros escritos son ‘El arte de la negociación’. ‘Cómo hacerse rico’. ‘El toque Midas’, y ‘Queremos que seas rico’ y ‘Nunca tires la toalla’, entre otros.

Figura de medios

Es un hombre versátil, cualidad que lo atrajo para participar en el “El Apéndice”, un programa de televisión de la cadena NBC. Es un espectáculo en el que participaron reconocidos empresarios que compitieron por 250.000 dólares y un contrato para dirigir una de sus empresas.

También fue dueño de Miss USA y Miss Universo de 1996 a 2015, y ha prestado su nombre en la marca de varios productos.

Participó en los films: ‘Solo en casa 2: Perdido en Nueva York’, ‘The Little Rascals’, ‘Celebrity’, ‘Zoolander’, ‘Amor con preaviso’, ‘Notting Hill’ y en la serie ‘El Príncipe de Bel-Air’, entre otras.

LABOR FILANTRÓPICA

En 1987 el magnate creó una fundación que lleva su nombre. Según él, la idea original fue la de donar los beneficios de las ventas del libro Trump: “The Art of the Deal” (El arte del trato). Una buena labor en apoyo a los policías, veteranos y niños a lo largo de 30 años.

EMPRESARIO EXITOSO

Heredó de su padre una fortuna, la que multiplicó en el sector inmobiliario. Ha construido, renovado y gestionado numerosas torres de oficinas, hoteles, casinos y campos de golf. Trump valora su patrimonio neto en más de US$10.000 millones, aunque esto ha sido cuestionado porque las organizaciones que han estudiado sus finanzas han llegado a cifras muy diferentes, por ejemplo, para la revista Forbes su valor neto es de US$4.500 millones. Wealth-X dice que es US$4.400 millones, mientras que el índice de Bloomberg dice que es sólo US$2.900 millones.

El golf: su hobbie

Donald Trump, considerado como un jugador de golf extraordinario, es propietario de 17 campos de golf; la mayoría están en Estados Unidos, según publica la revista ‘Golf Monthly’. También los hay en Dubai, Irlanda y Escocia. En el año adquirió los míticos ‘links de Turnberry’, escenario de algunos British Open.

El empresario juega en sus campos de golf cada vez que puede y disfruta la oportunidad de compartir con su familia en este escenario.

Ya está en el Museo de Cera

La figura del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está en la Oficina Oval del Museo de Cera MadameTussauds, junto a otros políticos famosos e íconos globales también inmortalizados en cera. El Museo tiene su sede central en Londres y es el más conocido en el mundo, pero también hay establecimientos en otras importantes ciudades. Poseyendo la colección más grande de figuras de celebridades alrededor del mundo.