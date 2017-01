Visita y premiaciones

Fanny Santana

momentosconfanny@gmail.com

¡Paz y Feliz Vida! Como me hubiese gustado haber estado ahí durante la visita que hizo el presidente Danilo Medina a la Escuela Hogar ‘Nuestros Pequeños Hermanos’, en el Batey Nuevo de Ramón Santana, en mi patria chica de San Pedro de Macorís. Conozco bien esta obra de entrega y solidaridad que han llevado a cabo almas con buena voluntad, quienes han logrado hacer una escuela modelo en un lugar tan deprimido.

Les prometió cómo primer paso, la reparación de la carretera de acceso a la escuela y la donación de un autobús para los niños del centro. Me encantó que el Primer Mandatario hiciera esa visita sorpresa y compartiera con los infantes. Viendo fotos y videos no cabe duda que lo disfrutó.

Danilo Medina no es dado a mostrar emociones en su vida pública y estar riendo, allí volvió a su niñez, al amor puro, a la inocencia, solo hay que ver las imágenes de como botó el “stress”.

Qué bueno que haya sido portador de buenas noticias.

Armando García

Hay personas que desde que uno las conoce se puede dar cuenta de la clase de madera de que están hechos.

Si es de una madera firme, noble y agradecida... por eso no me he sorprendido de los logros profesionales que escala cada día el ingeniero Armando García, director general de la Oficina Presidencial de Tecnologías de la Información y Comunicación, quien es un hombre de buena madera y lo pone de manifiesto con el empeño, firmeza y amor en cada responsabilidad que asume.

Lo felicito junto al formidable equipo de profesionales que le acompañan para dar a conocer la novedosa herramienta creada para la medición, evaluación sistemática y cuantitativa del avance de las TIC y el Gobierno Electrónico en el Estado. Lo que permite saber cómo han mejorado nuestras instituciones en temas que para la población es de sumo interés como es la transparencia, la eficiencia de las instituciones, los servicios públicos y la participación de los ciudadanos.

Cuarta Edición

En el lanzamiento de esta cuarta edición se evaluaron a 121 organismos gubernamentales durante este período y los resultados han permitido ponderar los 4 años de gestión presidencial.

La excelencia se hizo presente, ya que se les entregó cinco estatuillas a las instituciones que han logrado un desarrollo sostenido, y han permanecido en los primeros lugares durante los últimos tres años, donde se destacan el Banco Central, Dirección General de Impuestos Internos, Instituto Dominicano de Aviación Civil, Instituto Tecnológico de las Américas y la Dirección General de Contrataciones Públicas. ¡Felicitaciones!

Les dejo mi ternura