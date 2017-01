365 nuevas oportunidades

Celeste Pérez

celeste.perez@listindiario.com

Ha terminado el 2016 para dar paso a otro ciclo que simboliza una nueva plataforma para que podamos lograr las metas trazadas.

La vida es un continuo ejercicio de aprendizaje en el cual todos queremos experimentar lo que hemos contextualizado como felicidad.

Todo se acerca a nosotros en el momento perfecto, nos guste o no, las cosas llegan cuando estamos preparados para recibirlas, no necesariamente cuando la deseamos. Los años me han demostrado que las oportunidades, para retarnos como profesionales y como personas, a veces llegan en forma de dificultades y la vida nos invita a transformarnos a partir de las mismas.

Aprender a ver toda dificultad como una oportunidad de mayor crecimiento implica también adquirir la fortaleza de saber que cualquier situación que se presente será para beneficio, que toda experiencia aportará mayor fortaleza, y que lejos de quitarnos, llega para aportar algo mucho más significativo.

Este año que recién se inicia es perfecto para el amor. Para expresar nuestros sentimientos a quienes nos rodean. Para cultivar la fortaleza de espíritu, la paciencia y la aceptación de nosotros mismos y de los demás, con defectos y virtudes.

Dios nos regala 365 páginas en blanco para iniciar una nueva historia, para aprender a ser agradecidos y ser generadores de actos de bondad que nos llenen de emociones positivas.

Si queremos mejorar como personas, debemos trabajar nuestra actitud frente a la vida. La felicidad no es algo que se pueda alcanzar; no es una meta, es un estado que debe entrenarse todos los días.

Este año te invito a decidir no malgastar tiempo y energía en cosas sobre las que no tenemos el control, el perfeccionismo es una gran fuente de frustración.

Vamos a darnos el permiso para equivocarnos.

La vida es una especie de tienda por departamentos en la que debemos aprender a caminar y disfrutar cada faceta.

Las divergencias que puedan surgir en el trabajo que se queden en la oficina, no debemos llevarlas a la casa. Hay un momento para cada parte de nuestra vida.

El 2017 es perfecto para restarle importancia a los aspectos materiales.

El bienestar material no guarda relación con nuestra felicidad. Si ponemos nuestra ilusión en cosas y no en momentos, lo más probable es que seamos siempre infelices porque nunca tendremos suficiente.

Este año vamos a decidir solo hacer lo que nos haga sentir dichosos, lo que llene nuestros días de pasión.

Compartir con personas que nos contagien con su actitud positiva. Vamos a convertirnos en multiplicadores de la felicidad.

Que este 2017, que recién estrenamos, traiga cada día una nueva oportunidad y que aprendamos a reconocer la bendición que envuelve despertar en salud.

¡Hasta el lunes!