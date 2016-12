¡Es Navidad!

Ana Mercy Otañez

Navidad es justo una de las temporadas que más amo. Cada año, aunque suelo hacer una “Navidad” en julio, porque es donde celebro mi fiesta de cumpleaños. Sin embargo, es esta época la que me alegra el corazón de una forma distintaÖ Desde hace muchos años este es el momento ideal en el que suelo pasar balance al año que finalizará y escribir mis metas para el próximo. El 2016, que dentro de pocos días dirá adiós para siempre, fue un gran año. Este período fue de conocimientos y aprendizaje. Me caí, me levantéÖ me limpié las heridas visibles, lloré con dolor en el alma y después del duelo necesario me repuse. Continué con el espíritu a media asta en algunos momentos, pero la justicia divina tenía un plan perfecto para mí que me ha colmado de risa, satisfacción y amor. ¡Nada como tener el corazón bailando! Recuerdo que hice un alto y reevalué los caminos elegidos, sólo así pude identificar mis atrabancos y obstáculos, estos los convertí en retos, siendo los personales aquellos que más me sacudieron, convirtiéndome en un ser humano fuerte y con decenas de experiencias que compartir. Encontré mi talento y éste me ha enseñado la vía hasta mis sueños como mujer. Estudio como cualquier colegiala, escudriñando saber ser y hacer, eso satisface mis propias ambiciones. Hoy tengo algunos conocimientos que comunicar, gracias a la oportunidad de crecer que he tenido y he sabido aprovechar cada situación vivida. No seré “coach”, pero tengo mucho para dar y lo hago. Este año elegí cambiar mis perspectivas de vida, ahora sirvo más con amor y entrega hacia los demás y mi ser rebosa de gozo. Cada quien tiene una magia especial, identifique la suya, para que pueda entender el proceder de los demás. Este año descubrí la autoridad que tengo a través de mis palabras y lo que puedo causar con ellas, trato de saber utilizarlas. Pregunto, no asumo. Innovo, no manipulo. Tengo una mística propia y competitiva, vital en quienes tomamos con entrega y compromiso nuestras pasiones. Mi definición como un ser humano que este año cambió, encajando en los conceptos que me definen y para los cuales me preparo día a día. Soy periodista. Comparto experiencias. Ayudo a identificar talentos. Es una definición directa que en pocas palabras dice mi nombre. Dentro del concepto social que me ha dado el deleite pleno del alma. Soy mucho más humilde y vulnerable. He logrado todo lo propuesto, cuando acepté compartir lo poco que tengo con otros. La práctica constante me ha hecho pensar que nada en esta vida es personal. Yo pregunto, no asumo. Pero lo mejor ha sido aceptar mi realidad, trabajar mis debilidades y amar por sobre todas las cosas. Lo demás ha sido un milagro de Dios. ¡2016, uno de mis mejores años! Nos leemos la próxima semana.

Con el favor de Dios.